Emmanuelle: Noémie Merlant dà scandalo nel trailer del remake del cult erotico

Pathe ha diffuso in streaming il trailer di Emmanuelle, remake del cult erotico diretto stavolta da Audrey Diwan e che verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di San Sebastian a settembre.

Girato a Hong Kong, il film è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Emmanuelle Arsan. Il film getta uno sguardo femminile sulla ricerca del piacere della donna il cui nome evoca ancora oggi uno dei personaggi più provocatori della storia del cinema.

Con la star di Ritratto della giovane in fiamme, Noémie Merlant, nel ruolo principale, Emmanuelle va alla ricerca di un piacere perduto. Vola da sola a Hong Kong per un viaggio d'affari. In questa sensuale città internazionale, fa numerosi incontri e conosce Kei (Will Sharpe), un uomo che le sfugge costantemente.

Oltre a Merlant, il film è interpretato anche da Naomi Watts, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang e Anthony Wong. La Diwan, vincitrice del Leone d'Oro a Venezia per il suo film del 2021 La Scelta di Anne - L'Événement, ha anche co-scritto Emmanuelle con la collega Rebecca Zlotowski, il cui film del 2013 Grand Central era stato presentato in concorso a Cannes dove ha poi vinto il Premio François Chalais.

Emmanuelle: Audrey Diwan sceglie Noémie Merlant come star e rivela i primi dettagli del film

Dallo stesso romanzo era stato tratto l'omonimo film del 1974, diretto da Just Jaeckin e interpretato da Sylvia Kristel. Il film divenne un cult e ispirò numerosi spinoff e opere simili. Secondo la Diwan, la sua rivisitazione della storia è stata concepita come un'esplorazione del piacere nell'era post-MeToo.

Emmanuelle sarà distribuito da Pathé in Francia, dove debutterà il 25 settembre, solo cinque giorni dopo l'anteprima a San Sebastian.