Emma Marrone e la foto con Kanye West: gli hater razzisti lo scambiano per un immigrato e lei li asfalta

Emma Marrone presa di mira dagli hater razzisti per via di una foto insieme a Kanye West, scambiato per un immigrato bisognoso d'aiuto: la cantante ha gelato tutti con un tweet.

Emma Marrone è finita nel mirino degli hater razzisti ma questa volta la questione è più complicata: qualcuno su Twitter ha scambiato Kanye West per un immigrato, e ha pensato bene di insultare la cantante per quello che sembrava un gesto di generosità esibita.

Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre? pic.twitter.com/OAmreqbocF — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 8, 2020

La foto (che risale tra l'altro al 2015) di Emma Marrone con Kanye West, che non è proprio la persona più "sconosciuta" del mondo, nonchè probabile prossimo candidato alla Casa Bianca, ha attirato parecchi commenti negativi, da parte dei tanti razzisti che si sono scagliati contro la cantante, oltre che degli altrettanti che ne hanno criticato quella che hanno definito ipocrisia nell'offrire un pranzo a un immigrato per poi vantarsi del gesto sui social.

Peccato che, oltre ai tanti che sono accorsi sulla sua bacheca per deridere chi non riconosce neppure il marito dell'altrettanto famosa Kim Kardashian, è stata la stessa cantante - e futura giudice di XFactor - a intervenire. Senza tanti giri di parole, Emma ha restituito

al mittente tutte le accuse, definendo "tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese".