Emily Watson e Paul Mescal star del film God's Creatures

L'attrice Emily Watson e Paul Mescal, il protagonista di Normal People, saranno le star del film God's Creatures, le cui riprese sono in corso in Irlanda.

Emily Watson e Paul Mescal, star di Normal People, saranno i protagonisti del thriller God's Creatures, un progetto prodotto da A24 che verrà diretto da Saela Davis e Anna Rose Holmer.

Le due filmmaker saranno impegnate per la prima volta alla regia insieme dopo aver collaborato in occasione di The Fits, progetto che è stato realizzato grazie all'iniziativa Biennale College della Biennale di Venezia.

Le riprese di God's Creatures sono attualmente in corso e nel cast, oltre ai protagonisti Emily Watson e Paul Mescal, ci sono anche Aisling Franciosi, Declan Conlon, Marion O'Dwyer e Toni O'Rourke.

Il film è ambientato in un villaggio di pescatori in Irlanda e al centro avrà una madre che mente per proteggere il figlio, scelta che ha un impatto devastante sulla sua comunità, sulla sua famiglia e su lei stessa.

La sceneggiatura del film è firmata da Shane Crowley, che si è ispirata a una storia che lei ha scritto insieme a Fodhla Cronin O'Reilly (Ammonite, Lady Macbeth).

Anna Rose Holmer e Saela Davis hanno presentato The Fits nel 2015 alla Mostra del Cinema di Venezia, e l'opera è stata poi presentata anche al Sundance Film Festival. Il lungometraggio ha conquistato molte nomination e ha vinto il Premio della Critica al Deauville Film Festival.