Emily in Paris 3: Darren Star anticipa il tema della quarta stagione

Attenzione spoiler! Per chi ha già divorato il finale di Emily in Paris 3 ci sono delle nuove anticipazioni sulla prossima stagione.

A pochi giorni dall'uscita di Emily in Paris 3, il creatore dello show Darren Star è già pronto per parlare del futuro nella quarta stagione. Gli episodi appena usciti su Netflix sono tornati a ossessionare i fan della commedia romantica dall'ambientazione francese e senza dubbio in molti hanno già divorato tutto quello che c'era da vedere per quest'anno, rimanendo sulle spine dopo un finale in pieno stile cliffhanger. Per chi non avesse ancora finito la stagione, meglio fare un passo indietro perché ci saranno spoiler !

Emily in Paris 3: Lily Collins in un'immagine della serie

Emily in Paris 3 ha portato del dramma di prima categoria per tutti i suoi protagonisti, partendo proprio da Emily. La giovane americana ha iniziato una relazione con Alfie, cercando di dimenticare i suoi trascorsi amorosi con Gabriel, il tutto mentre tiene il piede in due staffe professionali lavorando contemporaneamente per Savoir e per la neonata agenzia di Sylvie. Gabriel dal canto suo è diventato partner del ristorante ed è fidanzato con Camille, che però ha ancora in mente il flirt con l'artista greca Sofia.

Emily in Paris 3, la recensione: Lily Collins sempre più indecisa nella serie Netflix

Cosa è successo nel finale di Emily in Paris 3

Il doppio gioco di Emily la porta a scegliere Parigi invece del rientro a Chicago con Madeline, ma la porta anche a perdere Alfie, dopo che la festa di fidanzamento di Gabriel e Camille si trasforma in matrimonio a sopresa, con la sposa che si tira indietro sostenendo che il proprio futuro marito sia ancora chiaramente innamorato di Emily. Dopo la bomba del finale, la serie ha molti assi nella manica per la quarta stagione, come raccontato dal creatore Darren Star a Deadline.

Per Emily in Paris 4 le relazioni si faranno sempre più complicate. Alfie rimarrà, ma fuori dall'orbita sentimentale della protagonista, che invece avrà Gabriel a cui pensare. I due potrebbero non essere ancora destinati a stare insieme, poiché il tema principale della quarta stagione sarà proprio la ricerca dell'equilibrio tra sentimenti e lavoro, espressa anche nella storyline di Sylvie e Laurent.