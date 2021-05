Emily in Paris 2: Netflix annuncia l'inizio delle riprese svelando i dati di ascolto della prima stagione

Le riprese di Emily in Paris 2 sono ufficialmente iniziate, come annunciato da Netflix con un video condiviso tramite un tweet in cui si svela inoltre che la serie nel 2020 è stata la più vista tra i progetti di genere comedy sulla piattaforma di streaming.

Il breve filmato mostra la protagonista Lily Collins di nuovo sul set, oltre agli altri membri del cast di nuovo sul set, o pronti a tornare davanti la telecamera.

Netflix ha ufficialmente dichiarato che la serie Emily in Paris è stata vista da 58 milioni di persone nelle prime settimane di presenza nel proprio catalogo, il dato migliore per una comedy nella passata stagione.

Lo show racconta la storia di Emily: un'ambiziosa ventenne esperta in marketing che ottiene inaspettatamente il lavoro dei suoi sogni a Parigi, decidendo quindi di lasciare Chicago. La ragazza riceve l'incarico di occuparsi della strategia sui social media e deve fare i conti con un mondo nuovo pieno di avventure, sfide e tentativi di conquistare colleghi, stringere nuove amicizie e affrontare nuovi amori.

Emily in Paris, la recensione: tutto è possibile a Parigi

Nel cast di Emily in Paris, oltre alla protagonista Lily Collins, anche Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15:17 to Paris) e Bruno Gouery (Doc Martin).

Tra gli interpreti inoltre Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction) e Arnaud Viard (Clara et Moi).