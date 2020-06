Emilio Fede arrestato a Napoli: "Sono terrorizzato"

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione degli arresti domiciliari, l'ex direttore del TG 4 era a cena sul lungomare partenopeo per festeggiare i suoi 89 anni. Il giornalista sarebbe partito da Milano senza aspettare l'autorizzazione del giudice.

Emilio Fede era in un ristorante di Via Partenope sul lungomare napoletano con la moglie Diana De Feo, quando sei carabinieri in borghese gli hanno notificato l'ordine di arresto emesso dai giudici di Milano, come riporta il quotidiano Il Roma. Fede sarebbe stato accompagnato in albergo dal quale per il momento non può uscire. Raggiunto da un giornalista de Il Corriere della Sera ha detto: "Sono terrorizzato. Ancora non riesco a capire come ad un individuo possa succedere quanto accaduto - aggiungendo - Sono malato ho 89 anni e tutto ciò che ho vissuto è fuori da ogni logica".

Emilio Fede è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi alla fine del processo Ruby Bis, il giornalista deve scontare ancora quattro anni di servizi sociali. Secondo le indiscrezioni avrebbe chiesto l'autorizzazione ai Carabinieri di Segrate e sarebbe partito da Milano in direzione Napoli senza aspettare l'autorizzazione del Magistrato, per questo è stato considerato latitante per evasione.