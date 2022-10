Emigratis, Elisabetta Franchi: "Ho iniziato al mercato senza nemmeno una bancarella”

Elisabetta Franchi ha raccontato ad Emigratis come ha iniziato l'attività, vendendo le sue creazioni al mercato. L'imprenditrice è stata tra gli ospiti del programma di Pio e Amedeo che mercoledì 28 settembre ha debuttato su Canale 5. La stilista ha ricordato quando si appoggiava alla bancarella di un suo conoscente.

Elisabetta Franchi ha ricevuto il duo pugliese nella sua suite d'albergo a Dubai, dove la stilista, nata a Bologna l'8 dicembre 1968, si reca spesso per lavoro. Pio e Amedeo prima hanno preso di mira Alan Scarpellini, marito di Elisabetta, assistente di direzione all'interno dell'azienda della moglie. Per questo i conduttori del programma si sono complimentati con lui "perchè ha capito come si fa a non fare nulla facendo lavorare la moglie", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Elisabetta Franchi ha fatto vedere ai suoi ospiti la cabina armadio piena di vestiti, dove c'è una borsa Hermès del valore di "8 mila euro. Se la prendi in coccodrillo, tipo Wanda Nara, anche 40, 50 mila". L'imprenditrice ha parlato della sua gavetta: "Ho lavorato ai mercati. Non avevo neanche una bancarella mia, lavoravo per uno che l'aveva. Lì ho imparato il fiuto commerciale. Quindi sono andata in banca, ho chiesto un piccolo prestito e mi sono aperta la mia aziendina con tre dipendenti. Si chiamava Le Complici. Dopo tre anni, ho deciso di fare la mia strada da sola. È nata la Betty Blue S.P.A."

Pungolata da Pio e Amedeo, parlando del marito, ha detto "L'ho adottato da 14 anni, ma lo conoscevo da prima. Quando l'ho conosciuto era molto benestante e io invece ero poverissima. Avevo una Uno bianca usata, non avevo niente. È per quello che oggi è al mio fianco". I due erano stati insieme quando l'imprenditrice aveva 18 anni, una breve storia d'amore che solo più tardi è sfociata nel matrimonio.