Emigratis 3: Pio e Amedeo da stasera su Italia 1 in replica

Pio e Amedeo tornano stasera su Italia 1, alle 21:25, con le repliche di Emigratis 3, terza e ultima stagione del loro programma comico "di viaggio" che li ha visti impegnati dal 2016 al 2018.

Reduci dal grande successo delle scorse stagioni, Pio e Amedeo si sono rimessi in viaggio. I due comici soni pronti a ricavare (senza nessuna intenzione di pagare) l'impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, rei solo di aver accettato di ospitarli. Dopo aver divertito milioni di spettatori nel 2018, anno della prima messa in onda, Pio e Amedeo tornano così a impartire singolari e comiche lezioni di "scrocco e alloggio" nella prima puntata dell'ultima stagione, partendo da Ibiza.

Insieme a loro nel corso dell'episodio rivedremo tanti ospiti tra cui Luca Tommassini, Stefano De Martino, Bob Sinclar e Antonio Conte.

Per chi non ha molta voglia di aspettare, ricordiamo che la terza stagione di Emigratis è completamente disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.