Emigratis 2022 con Pio e Amedeo: quando inizia, chi saranno gli ospiti

Emigratis 2022 con Pio e Amedeo debutterà in autunno su Canale 5: ecco la data di inizio e gli ospiti del programma.

Emigratis 2022 con Pio e Amedeo arriva per la prima volta su Canale 5: il programma esordirà sulla rete ammiraglia il prossimo 28 settembre in prima serata, le tre stagioni precedenti sono andate in onda su Italia1.

Il ritorno di Emigratis era stato annunciato da Pio e Amedeo durante Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo in onda su R101: "Abbiamo ripreso le registrazioni di Emigratis. È un bel coraggio anche da parte di Canale 5 mandare in onda un format così diciamo particolare. Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di Emigratis".

Il countdown per l'inizio della nuova stagione è iniziato, come testimonia il nuovo promo caricato da Mediaset Infinity. Pio e Amedeo, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno anticipato: "La nuova stagione sarà concepita come una serie, con una storia che parte nella prima puntata e si conclude nell'ultima".

Pio e Amedeo allo storico settimanale hanno anche rivelato alcuni ospiti che vedremo nella quarta stagione, tra loro ci saranno il portiere della nazionale Gigio Donnarumma, che incontreranno a Parigi, Paola Catapano del Cern di Ginevra, e ancora il cantante Mahmood, Roberto Bolle e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ma non solo gli italiani saranno vittima del duo comico: Pio e Amedeo, infatti, voleranno fino a New York per incontrare Eric Forrester, il personaggio di Beautiful interpretato da John McCook.