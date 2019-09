Emanuela Orlandi - Il caso è aperto: stasera su Nove in onda lo speciale in prima TV

Stasera su Nove, in prima TV assoluta, alle 21.25 va in onda Emanuela Orlandi - Il caso è aperto, lo speciale a 36 anni dalla scomparsa.

Si chiama Emanuela Orlandi - Il caso è aperto ed è lo speciale, in onda stasera su Nove e in prima TV assoluta, dedicato a uno dei casi più misteriosi della cronaca italiana.

Da quel 22 giugno 1983 sono passati 36 anni: in quel pomeriggio Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, usciva da una lezione di musica per non fare mai più ritorno a casa. C'è una persona, però, che da quell'infausto giorno non ha mai smesso di cercarla: suo fratello Pietro che, a distanza di 36 anni, continua a chiedere alle autorità vaticane e italiane nuove indagini e informazioni sulla scomparsa della sorella.

Emanuela Orlandi - Il caso è aperto è un nuovo reportage in onda alle 21.25 su Nove che raccoglie nuove testimonianze sul caso, anche quella di Pietro Orlandi, ricostruendo i momenti cruciali della scomparsa di Emanuela e il contesto politico e sociale dell'epoca.

Testimoni, documenti, intercettazioni originali, immagini private della famiglia Orlandi restano i capisaldi del racconto che sarà ricostruito per l'occasione dal giornalista Andrea Purgatori, con la partecipazione del procuratore Giancarlo Capaldo, dell'avvocato Laura Sgrò, di Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera.

"Finchè non ho il corpo di Emanuela per me è un dovere cercarla viva. È diventata anche il simbolo di tutte le persone scomparse. In tutte le manifestazioni, le petizioni che abbiamo fatto, io ho sempre voluto che la voce di Emanuela potesse anche essere la voce di tutte queste altre persone" ribadisce il fratello Pietro, che tornerà stasera a raccontare quella storia, che tiene la sua famiglia col fiato sospeso da quasi 40 anni, e i suoi nuovi sviluppi.