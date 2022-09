Ely + Bea, la saga su Netflix in streaming da oggi

Ely + Bea, Ely + Bea: Ballerine a tutti i costi ed Ely + Bea: Il fantasma della scuola arrivano su Netflix in streaming a partire da oggi 2 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati!

In Ely + Bea, Bea è una bambina molto frizzante, che fatica a accettare i consigli e i rimproveri della sua famiglia. Inoltre, non ha un grande rapporto con la sorella Nancy, alla quale un giorno deciderà di dare una lezione. Chi potrebbe aiutarla è Ely, la sua nuova vicina, ma Bea è convinta che non diventeranno mai amiche. Eppure, dopo un'iniziale diffidenza, le due si avvicineranno, e Bea scoprirà che Ely è un'esperta di magia. Quale migliore occasione per mettersi d'accordo: Ely la convincerà a tingersi la faccia, a utilizzare un secchiello pieno di vermi e, soprattutto, una bacchetta magica contro la malcapitata Nancy...

Locandina di Ely + Bea

In Ely + Bea: Ballerine a tutti i costi, Ely e Bea sono entusiaste di cominciare le lezioni di danza, ma poi scoprono che non ci saranno battaglie con la spada, calci o "balli fino alla morte". Quando i genitori di Bea non le consentono di abbandonare il corso, Ivy decide di restare con lei fino all'esibizione in occasione dello spettacolo. In Ely + Bea: Il fantasma della scuola, quando Ely scopre che il bagno della scuola è infestato, Bea la aiuta a usare i suoi poteri da strega. Con l'aiuto dei loro compagni di classe, le due bambine organizzano un rituale per liberare i fantasmi, salvare la scuola e... creare scompiglio nella giornata di Nancy. I film, della durata di un'ora l'uno, sono tratti dalla serie bestseller del New York Times bestselling book series Ely + Bea di Annie Barrows.