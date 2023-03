Elon Musk sarà al centro del nuovo documentario diretto da Alex Gibney

Il premio Oscar Alex Gibney ha annunciato che il suo prossimo documentario sarà Musk, progetto che sarà dedicato alla vita del miliardario e imprenditore Elon Musk, CEO di Tesla, Space X e ora di Twitter.

Il progetto sarà prodotto da Jigsaw Productions insieme a Closer Media, Anonymous Content e Double Agent.

Roma 2015: Alex Gibney mentre posa al photocall di Sinatra: All or Nothing at all

Alex Gibney, parlando di Musk, ha dichiarato: "Sto lavorando a questo film, in modo intermittente, da un po' di tempo e ne sono enormemente entusiasta. Sono felice nell'avere questo straordinario gruppo di persone che stanno lavorando con me".

Zhang Xin, fondatore di Closer Media, ha aggiunto: "Ora è il momento di un rigoroso ritratto di Elon Musk che è, indubbiamente, una delle figure maggiormente influenti della nostra epoca. Closer Media è elettrizzata nell'unire forze con Alex Gibney, Anonymous Content e Double Agent per affrontare la sfida di esaminare Musk e il suo impatto sul mondo".

Per ora il regista non ha rivelato ulteriori dettagli sul lavoro compiuto concentrando la propria attenzione su Elon Musk e bisognerà attendere per scoprire l'approccio avuto nei confronti della figura del miliardario.

Gibney, in precedenza, ha portato sugli schermi documentari come Enron - L'economia della truffa, Going Clear: Scientology e la Prigione della Fede e Steve Jobs: Man in the Machine.