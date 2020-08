Elodie: insulti sui social dai sostenitori della Lega, la sua risposta diventa virale

Elodie e la Lega continuano a litigare sui social, la cantante è stata travolta da una serie di insulti volgari, razzisti e sessisti da simpatizzanti del partito di Matteo Salvini ma lei ha risposto su Twitter.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

La polemica tra Elodie e Matteo Salvini era iniziata all'indomani dell'esibizione di Sergio Sylvestre che prima dell'incontro Napoli-Juventus aveva cantato l'Inno Nazionale dimenticandosi una strofa. Poco dopo Matteo Salvini aveva scritto sui social "Sbaglia l'Inno e saluta col pugno chiuso! Ma dove l'hanno trovato? Povera Italia!", subito Elodie era intervenuta in difesa dell'amico scrivendo "Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo". Pochi giorni fa intervistata dal Corriere della Sera la cantante ha detto: "Non mi piace come la Lega accalappia voti. Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci".

Dopo l'intervista l'account della Lega e quello di Matteo Salvini avevano riportato il commento della cantante e scritto: "Non la pensi come lei? Sei ignorante". Da quel momento i simpatizzanti del Carroccio hanno invaso la bacheca della cantante - nata a Roma nel maggio del 1990 - con frasi razziste come "È un'estracomunitaria non merita di stare a casa nostra" (tralasciamo l'errore, sarebbe pretendere troppo). Un altro utente ha scritto "Questa tipa non si sa fare neanche il bidè la mattina e vestirsi". Elodie ha fatto un bel collage di questo campionario di insulti beceri e li ha pubblicati su Twitter accompagnati dalla didascalia: "E noi donne vi mettiamo pure al mondo". Sono tantissimi i post di solidarietà a favore della cantante, la maggior parte degli utenti chiede a Elodie di denunciare chiunque abbia scritto un post offensivo e volgare.

Anche io ho pensato la stessa cosa.

Tra l'altro Elodie è Italiana. Anzi Romana. E dico di più, viene dalla periferia come molti di noi. Triplo orgoglio per me.

Quando qualcuno che viene da periferia ce la fa io sono felice e orgoglioso perché so che ha dovuto lottare più di altri — Alessandro (Nighthawk) (@marketingpmi) August 14, 2020

Elodie scusa ma non è possibile denunciare sti cafoni maledetti? Perché sta feccia finché non deve aprire il portafogli non impara alcuna lezione e continua imperterrita a sputare veleno gratuito — Luca Desogus (@lukedeso) August 14, 2020