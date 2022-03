Elisa canta Zombie dei The Cranberries "per i russi che protestano contro la guerra"

Elisa ha recentemente scelto Twitter per postare un video in cui ha cantato Zombie, la celeberrima canzone dei The Cranberries, 'in onore dei russi che protestano contro la guerra'.

Elisa ha pubblicato una versione acustica di Zombie dei The Cranberries sul proprio profilo Twitter che ha letteralmente commosso centinaia di migliaia di fan. Come sappiamo, sono state moltissime le star che sin dall'inizio dei bombardamenti in Ucraina si sono schierati contro la guerra voluta da Vladimir Putin.

La Toffoli ha deciso di regalare ai fan la sua versione chitarra e voce di "Zombie", il brano che nelle scorse ore è stato intonato da un gruppo di ragazzi russi all'interno di una camionetta, dopo essere stati arrestati, in un video che fatto il giro del mondo.

Il filmato di Elisa è stato anche condiviso su Instagram dove ha immediatamente ottenuto migliaia di commenti e oltre 200.000 like. La cantante, classe 1977, ha scritto nella didascalia del post: "Prego per l'Ucraina, soprattutto per i bambini, e mi schiero con tutti coloro che sono contro questa guerra".

Elisa, sia su Instagram che su Twitter, ha poi aggiunto: "Voglio cantare per voi Zombie dei The Cranberries, lo faccio per sostenere tutti i cittadini russi che sono stati arrestati nelle ultime ore mentre cercavano di protestare contro la guerra cantando proprio questa canzone".