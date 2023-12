Elisa - Buon Natale anche a te stasera su Canale 5: ospiti e canzoni del concerto

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Elisa - Buon Natale anche a te, ecco la scaletta e gli ospiti del concerto.

Stasera, 24 dicembre 2023, Canale 5 trasmetterà il concerto speciale di Elisa, un mix emozionante dei due spettacoli tenuti ad Assago il 15 e 16 dicembre. Da Pio e Amedeo a Ligabue, Drusilla Foer e Ornella Vanoni, scopriamo tutti gli ospiti che accompagneranno gli spettatori della rete ammiraglia Mediaset durante il classico cenone della Vigilia.

Elisa - Buon Natale anche a te

Elisa - Buon Natale anche a te è un evento straordinario che segue i trionfi recenti dell'artista triestina, tra cui i concerti An Intimate Night e le date sold out all'Arena di Verona a giugno.

Nelle serate che sono al centro dell'appuntamento televisivo di stasera, Elisa, al Mediolanum Forum, ha incantato il pubblico dimostrando la sua versatilità artistica attraverso vari stili e generi.

Una Serata di Musica e Solidarietà

Il concerto, prodotto e organizzato da Friends & Partners, non è solo uno spettacolo di intrattenimento ma anche un gesto di solidarietà.

Elisa con le sue performance ha contribuito a raccogliere fondi per Legambiente e la campagna Music for Planet, un'iniziativa di piantumazione di alberi in Italia per contrastare la crisi climatica. Un impegno che riflette la sensibilità di Elisa verso l'ambiente.

La Scaletta del Concerto e gli Ospiti Speciali

La serata non solo regalerà le emozionanti esibizioni di Elisa, ma prevede anche la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Drusilla Foer, Carmen Consoli, Pio e Amedeo, e Ornella Vanoni. Scopriamo la probabile scaletta completa che ci accompagnerà nell'atmosfera magica di questo evento straordinario.

La scaletta in ordine alfabetico dei concerti dello scorso 15 e 16 dicembre