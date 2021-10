Elio Pandolfi, è morto l'attore che ha doppiato Stanlio, aveva 95 anni

Elio Pandolfi è morto a Roma nella notte dell'11 ottobre 2021. Nell'arco di una prestigiosa carriera è stato doppiatore e attore di teatro e di prosa, ha prestato la sua voce a Stan Laurel del duo Stanlio e Ollio. La notizia è stata diffusa dall'Ansa, che cita fonti della famiglia dell'attore.

Nato a Roma il 17 Giugno 1926, Elio Pandolfi si diplomò all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, nel 1946 debuttò a Venezia come mimo e ballerino in Les malheurs d'Orphée di Milhaud, nello stesso anno entrò con Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma.

Nino Meloni lo portò in radio nel 1949, qui partecipò ad alcune trasmissioni di rivista del duo Garinei e Giovannini tra cui La Bisarca. Luchino Visconti lo scelse per interpretare il ruolo del cantante castrato ne L'impresario delle Smirne.

Nella seconda metà degli anni '50 Elio Pandolfi ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatri italiani al fianco di personaggi come Wanda Osiris, Carlo Dapporto, Lauretta Masiero, Febo Conti e Antonella Steni, con cui formò un sodalizio artistico eccezionale. Negli anni '60 ritornò in radio dove partecipò, tra gli altri, al programma Scanzonatissimo, con Antonella Steni e Alighiero Noschese.

"Chi canta spera sempre, anche se non sa in che cosa e anche a 90 anni, quando la testa funziona ma è il corpo che perde qualche colpo", disse in occasione della festa dei suoi 90 anni, come riporta l'ANSA, questo per spiegare che la voce, la sua voce, è stato il dono che lo ha accompagnato per tutta la sua lunga e straordinaria carriera.

Elio Pandolfi è stato uno dei più grandi doppiatori del nostro cinema e della televisione, voce storica di Carosello ha prestato la sua voce a Stan Laurel, Mickey Rooney, Richard Griffiths, Oreste Lionello e tanti altri, i suoi film all'attivo sono circa 500. Il pubblico televisivo lo ricorda anche per i grandi varietà come Studio 1 con Mina.

L'ultima volta in palcoscenico di Elio Pandolfi è stata nel 2019 a Roma in 'Io mi ricordo' con Riccardo Castagnari, diretto da Paolo Silvestrini. Oggi lascia il figlio adottivo Natale Orioles. Non ci saranno funerali per volontà dello stesso Elio Pandolfi