Elijah Wood: "Recitare in un film della Marvel sarebbe assolutamente fantastico"

Elijah Wood ha recentemente ammesso che avere l'opportunità di recitare in un film della Marvel sarebbe 'assolutamente fantastico' per lui dopo il successo de Il Signore degli Anelli.

Elijah Wood, star de Il Signore degli Anelli, ha guidato uno dei più grandi franchise cinematografici degli anni 2000 e, anche se gli piacerebbe molto recitare in un film della Marvel, negli ultimi anni si è dedicato a progetti più piccoli e stravaganti come il film di Ted Bundy No Man of God e l'eccentrico Holistic Detective Agency di Dirk Gently.

Elijah Wood commosso alla festa organizzata dai fans che ha avuto luogo dopo la cerimonia

Nonostante questo Elijah non è contrario al ritorno nel mondo dei principali franchise di successo e sarebbe felice di recitare nei panni di uno dei personaggi dei film del Marvel Cinematic Universe, anche se c'è un altro franchise che lo entusiasma ancora di più.

"Penso che i film Marvel siano intrinsecamente divertenti", ha rivelato l'attore a ET Online. "Non ho avuto la possibilità di recitare in un franchise da un po'... Star Wars vince su tutti perché sono un grande fan di Star Wars, quindi si, sarebbe sicuramente il mio prediletto nella sfera live-action."

Elijah Wood è un Frodo ancora non corrotto dall'Unico Anello

A proposito dei franchise del MCU Elijah Wood ha dichiarato: "Lavorare ad un film della Marvel, voglio dire, è qualcosa di molto diverso. Su Twitter si discute spesso sul fatto che sia vero cinema o meno... Io penso che, indipendentemente dal tuo amore per i film dei supereroi, queste pellicole sono intrinsecamente divertenti e ben realizzate. Penso che tornare a recitare in un franchise di questo tipo sarebbe uno spasso per me."