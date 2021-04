Elenoire Ferruzzi: Mario Favoloso "sarà denunciato", assicura l'amico di lei

Le condizioni di Elenoire Ferruzzi restano gravi nonostante il piccolo miglioramento; mentre Mario Favoloso verrà denunciato per aver detto di aver incontrato la showgirl transessuale per strada.

Elenoire Ferruzzi è ancora in pericolo di vita: nel frattempo Angelo Mazzone, amico della showgirl, ha assicurato che Mario Favoloso verrà denunciato per aver detto sui social che Elenoire Ferruzzi era per strada viva e vegeta. In realtà le condizioni di Elenoire, malata di Covid, restano gravi, nonostante un piccolo miglioramento nell'ossigenazione.

🛑 aggiornamento #elenoire: questi polmoni ancora non vogliono saperne di guarire purtroppo perché molto compromessi. ... Pubblicato da Angelo Mazzone su Giovedì 1 aprile 2021

Le condizioni di Elenoire Ferruzzi sono lievemente migliorate e da ieri si aspettano gli esiti di una nuova terapia antibiotica. ma la showgirl è ancora in pericolo di vita. Ad informare sullo stato di salute di Elenoire è ancora una volta il suo amico Angelo Mazzone, che sta tenendo un vero e proprio filo diretto con i fan della Ferruzzi. In un post su Facebook Angelo ha scritto: "questi polmoni ancora non vogliono saperne di guarire purtroppo perché molto compromessi. Fortunatamente gli altri organi non sono compromessi e sono tutti sani".

Nel post Mazzone sottolinea i lievissimi miglioramenti della sua amica ma ribadisce che è ancora in pericolo di vita: "L'ossigenazione, quando lei è a pancia in su deve essere per forza supportata dal macchinario, quando invece è a pancia in giù riesce anche un po' da sola alternando con il macchinario. Il piccolissimo miglioramento dell'ossigenazione rimane stabile. La situazione generale resta grave, ma stabile. In compenso la febbre sta scendendo".

Nel frattempo ha fatto molto rumore la dichiarazione di Mario Favoloso che, rispondendo alle domande di una sua follower, ha detto che le persone per entrare nel mondo dello spettacolo farebbero di tutto aggiungendo: "In questi giorni ho letto di una certa Elenoire Ferruzzi che stava male per il Covid e che stava morendo in terapia intensiva e poi oggi sono uscito di casa ed era lì serena".

L'avvocato di Elenoire ha deciso di denunciare Favoloso, come ha annunciato Angelo Mazzone su Facebook: "Il signore qui - ha scritto ripostando il video di Favoloso - che asserisce di aver visto Elenoire in giro per Milano, e che la sua sarebbe una montatura, sarà denunciato oggi stesso dal suo avvocato Solange Marchignoli. SONO STANCO DI QUESTA IMMONDIZIA. La pagherete cara, molto cara, uno ad uno, visto non avete ritegno neanche di fronte alla malattia! Con l'aggiunta di una famiglia e una madre che soffrono da giorni e vivono con le palpitazioni dall'ansia".