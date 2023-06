Eldorado - Il nightclub odiato dai nazisti, su Netflix in streaming da oggi

Eldorado - Il nightclub odiato dai nazisti, il documentario sul nightclub della Berlino degli anni 20, arriva su Netflix in streaming da oggi 28 giugno 2023.

Eldorado - Il nightclub odiato dai nazisti, il documentario sul celebre nightclub della Berlino degli anni 20, arriva su Netflix in streaming da oggi 28 giugno 2023.

Nella Berlino dei ruggenti anni '20, il leggendario Eldorado è un nightclub dissoluto ed edonistico in cui gay, lesbiche e trans ballano a stretto contatto con i ricchi e potenti. Tutti si scatenano al ritmo dell'elettrizzante musica dei Weintraub Syncopators, inebriati dagli odori di profumi, cipria e sudore. Ma l'Eldorado è anche un luogo di contraddizioni, in cui i clienti apertamente gay arrivano vestiti in uniformi naziste.

Questo è lo sfondo su cui si incrociano i destini degli eroi di questo straordinario racconto. Tutti fanno parte del primo movimento LGBT della storia e il film rispecchia in maniera inedita il modo in cui questa identità emergente fosse intrecciata al perverso legame dei nazisti con l'omosessualità all'interno dei loro ranghi. Il film abbina ricostruzioni innovative a storie biografiche, immagini di repertorio e alle voci dei familiari, di noti esperti di storia e dell'ultima generazione di testimoni diretti.