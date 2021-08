Elba Film Festival 2021: la terza edizione a Marciana Marina dal 14 al 18 settembre

Annunciate le date della terza edizione dell'Elba Film Festival, un Festival di cortometraggi, documentari e film d'animazione, dall'anima green e con un taglio decisamente internazionale che si terrà a Marciana Marina dal 14 al 18 settembre.

L'intero Festival è sostenuto dai Comuni di Marciana Marina, Marciana e da Visit Elba. Le location selezionate per questa edizione saranno due: la Fortezza Pisana, in esterno, a Marciana, e il Cinema Metropolis a Marciana Marina.

Nato nel 2019, Elba Film Festival deriva dal desiderio di creare uno spazio di incontro per i Filmakers di tutto il mondo, costruendo Comunità, condividendo film che aprono a nuove prospettive e celebrano le differenze, unendo obiettivi e prospettive attraverso uno dei media più profondi del nostro tempo: il Cinema. La filosofia del Festival è infatti quella di credere che i film contribuiscano alla comprensione di cosa significhi essere umani, promuovendo empatia per una società inclusiva, nella comprensione di mondi totalmente diversi da quelli conosciuti.

Nello specifico il Festival prevede un Concorso Internazionale di Cortometraggi (30 in tutto) con 10 premi e 3 Menzioni Speciali, dedicate a tre dei Goal di sostenibilità delle Nazioni Unite: 1. Povertà Zero 2. Parità di genere 3. Cambiamenti climatici

Inoltre, la "Menzione Speciale Premio Stengel" sarà dedicata al pittore Karl Stengel.

A completare l'offerta, saranno proiettati anche due Lungometraggi Fuori Concorso (chiamati "Film dell'Elba 2021"): - un Film Italiano: EST - Dittatura Last Minute di Antonio Pisu (Giornate degli Autori Venezia 2020) - un Film Straniero: System Crasher di Nora FIngscheidt (Oscar Nomination 2019, Orso d'Argento Berlinale 2019)

Ideato da Nora Jaenicke, regista e sceneggiatrice, e curato da Beniamino Brogi, attore, Direttore di programmazione, l'EFF conferma l'isola d'Elba come luogo principe per le produzioni indipendenti, che scelgono di girare all'Elba, favorite dalle ottimali condizioni logistiche e dalla presenza di una grande varietà di set in un'area contenuta.

Programma e informazioni su: www.elbafilmfestival.com.