Eileen Ryan, la madre di Sean e Christopher Penn, è morta a 95 anni

Eileen Ryan è morta all'età di 95 anni nella giornata di domenica 9 ottobre 2022. La madre di Sean Penn e Christopher Penn aveva 95 anni.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli o la causa della morte.

L'attrice, il cui nome di battesimo era Eileen Annucci, aveva incontrato Leo Penn nel 1957 durante le prove della produzione dello spettacolo teatrale The Iceman Cometh.

I due si sono sposati dopo un paio di mesi e il loro matrimonio è durato ben 41 anni, fino alla morte di Leo Penn.

Eileen Ryan è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo nel 1955 in occasione di di Goodyear Television Playhouse. Tra i progetti in cui ha recitato ci sono The Twilight Zone, Ben Casey, Ally McBeal e Grey's Anatomy. Tra i lungometraggi che l'hanno vista impegnata nel cast ci sono invece Mi chiamo Sam, The Indian Runner e The Crossing Guard.

L'attrice ha inoltre avuto un'apprezzata carriera a Broadway.