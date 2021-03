Effetto Sanremo sugli ascolti RAI: Domenica In e Che tempo che fa volano anche sui social

Sanremo fa bene agli ascolti della RAI anche dopo la finale: Domenica In e Che tempo che fa, nella giornata di ieri, 7 marzo 2021, hanno infatti visto crescere non solo il numero di spettatori davanti allo schermo ma anche l'engagement sui social.

E non a caso: erano infatti le due trasmissioni RAI con ospiti provenienti direttamente dal palco dell'Ariston, nonché i due programmi ad avere fatto esibire i vincitori di Sanremo 2021, i Maneskin.

Rispetto a un anno fa Domenica In ha perso circa 2 milioni di spettatori nella prima parte, andata in onda però con oltre 1 ora di ritardo rispetto al normale: Rai1 ha infatti trasmesso, dalle 14:00 alle 15:30, la Santa Messa celebrata dal Papa dall'Iraq.

In particolare: nella prima parte Mara Venier ha raccolto davanti allo schermo 3.534.000 spettatori, pari a 22,2 punti di share, nella seconda parte il pubblico è arrivato a una media di 4.278.000 con il 24,3% di share. La più vista è stata la terza parte di Domenica In, con una media di 5.518.000 spettatori (24,8% di share) e con picchi di 6 milioni durante l'esibizione dei Maneskin.

A crescere moltissimo sono state anche le interazioni social, arrivate oltre il milione nella prima parte della trasmissione.

Ottimi ascolti anche per Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, ieri sera co-condotto eccezionalmente da Luciana Littizzetto. Lo show è stato seguito da più di 2 milioni e 800mila spettatori (2.813.797), pari a uno share del 10,34%, con un picco d'ascolto di oltre 3 milioni di spettatori (3.220.044) e un picco di share dell'11,8% (11,79%).

Risultati che riconfermano Che tempo che fa secondo programma della serata in valori assoluti, con una puntata che ha visto ospiti Zlatan Ibrahimović, i Måneskin e Orietta Berti arrivati direttamente da Sanremo.. Ottimi ascolti anche per l'Anteprima seguita da oltre 2 milioni di spettatori (2.034.745) pari al 7,79% di share e Che Tempo Che Fa - Il tavolo che registra oltre 1 milione e 800mila spettatori (1.800.975), pari al 7,67% di share. Con 509.000 interazioni social, #CTCF si è confermato il programma più commentato della serata.