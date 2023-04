Eden - Pianeta Selvaggio: la serie arriva su Sky in occasione dell'Earth Day 2023

Negli angoli più remoti del pianeta, ci sono luoghi rimasti incontaminati perché isolati dal resto del mondo e protetti dagli effetti dannosi della presenza umana. In queste terre la vita prospera e si manifesta in ecosistemi equilibrati, ricchi di specie e unici che la serie dal titolo Eden - Pianeta Selvaggio, in esclusiva su Sky Nature da venerdì 21 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, invita a scoprire.

Una occasione unica per ammirare la perfetta armonia che regna negli ultimi paradisi terrestri, luoghi rari e preziosi nei quali l'uomo entra solo raramente. La serie mostra nel loro habitat gli animali sotto una luce totalmente nuova e creature strane e meravigliose che si vedono in video per la prima volta. Spiega anche come le nostre scelte attuali possano mettere in pericolo questi paradisi e i loro abitanti ora e in futuro e induce a riflettere su come garantirne la sopravvivenza.

Episodio 1 - Borneo, un paradiso incontaminato

21 Aprile alle h 21:15: Il Borneo è l'isola più ricca di foreste pluviali e ospita 60.000 specie di piante e animali, dei quali 6.000 sono unici e altri vengono scoperti quasi ogni giorno. In questa foresta pluviale primordiale a cavallo dell'equatore, prospera una miriade di creature, tra cui l'orangutan, il raro orso del sole alla ricerca del miele tra le cime degli alberi e i buceri, che hanno imparato a integrare la loro dieta vegetariana con i pipistrelli.

Episodio 2 - Namibia, la costa degli scheletri

28 Aprile alle h 21:15: Il deserto del Namib è uno dei più antichi, e pur con temperature di 50 gradi e precipitazioni annuali misurate in millimetri, dà vita a più specie indigene di qualsiasi altro. Riveleremo le sue fonti d'acqua nascoste, come la misteriosa nebbia oceanica che attraversa la sua Skeleton Coast. Strani e meravigliosi specialisti del deserto condividono questo Eden inaspettato, che fiorisce di vita dove nessuna sembrava possibile: un leone solitario a caccia, una saggia elefantessa che mostra al suo bambino dove trovare baccelli sugli alberi, e ancora struzzi, sciacalli e numerose giraffe che possono trovare tutta l'acqua di cui hanno bisogno nutrendosi di foglie.

Episodio 3: La valle del fiume Luangwa

5 Maggio alle h 21:15: alla fine della Great Rift Valley dell'Africa orientale, la vita nelle praterie della Luangwa Valley dipende dall'inondazione annuale del fiume Luangwa. Tutto si è adattato per trarre vantaggio da questo flusso e riflusso e l'equilibrio di potere cambia costantemente. Durante le piene, gli erbivori spaziano in lungo e in largo, rendendo la vita difficile ai grandi felini che dipendono dalla quantità delle prede. Nella stagione secca, l'imperativo di bere costringe le mandrie a radunarsi vicino al fiume, e i carnivori affamati si accaparrano il bottino. La più grande popolazione di ippopotami del pianeta prospera qui, insieme al primate più socievole della valle, il babbuino giallo, che per vivere fa affidamento sugli alberi da frutto.

Episodio 4: Galapagos, le isole incantate

12 Maggio alle h 21:15: nel vasto Pacifico tropicale, le Isole Galapagos sono una delle aree con la biodiversità più importanti al mondo. Questo luogo apparentemente inospitale è la casa di quasi 2.000 specie che non si trovano da nessun'altra parte del mondo: il 97% dei suoi rettili e mammiferi sono unici. In questo episodio vedremo otarie, iguane marine, fringuelli che si nutrono del sangue delle sule nidificanti; infine, le tartarughe giganti, che a causa della presenza dell'uomo sempre più invadente, devono ora attraversare strade e recinzioni agricole per accedere a terreni dove de secoli deponevano le uova.

Episodio 5: Patagonia, la fine del mondo

19 Maggio alle h 21:15: la Patagonia, conosciuta come "la fine del mondo", dalle alte Ande ai fiordi costieri è un mutevole miscuglio di paesaggi, in cui si incontrano imprevedibili venti polari, lagune velenose, deserti aridi e vasti campi di ghiaccio. Qui vivono i Condor, i gatti andini, splendidi fenicotteri rosa, ma anche gli adorabili monito del monte, teneri marsupiali arborei, lo svasso incappucciato, ora in via di estinzione, e gli eleganti puma.

Episodio 6: Alaska, l'ultima frontiera americana

26 Maggio alle h 21:15: l'Alaska è un Eden ghiacciato; con la foresta pluviale temperata più ricca, presenta la più densa concentrazione di orsi grizzly al mondo, che vedremo a caccia di salmoni; questi pesci contribuiscono in modo decisivo a fornire nutrienti a questa terra selvaggia e inaccessibile permettendo persino agli alberi giganti di prosperare.