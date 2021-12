Eddie Mekka è morto a 69 anni, era la star di Laverne & Shirley

L'attore Eddie Mekka è morto all'età di 69 anni il 27 novembre 2021, era famoso per il ruolo di Carmine Ragusa in Laverne & Shirley, spinoff di Happy Days.

Pat Benti, da tempo tra gli amici dell'attore, ha annunciato la triste notizia sui social dichiarando che Mekka è "morto in modo pacifico", senza però rivelare la causa del decesso.

Eddie Mekka aveva studiato al Berklee College of Music e aveva conquistato una nomination ai Tony Award con la sua interpretazione del protagonista del musical The Lieutenant nel 1975.

L'attore si è poi trasferito a Los Angeles, ottenendo delle parti nelle sitcom create da Garry Marshall intitolate Blansky's Beauties e Laverne & Shirley, in cui interpretava Carmine Ragusa. Il personaggio era un pugile che sognava di diventare un ballerino e cantante. Nell'episodio finale il protagonista otteneva una parte nel musical Hair.

I personaggi al centro di Laverne & Shirley avevano debuttato con una breve apparizione in Happy Days, e lo show aveva poi ottenuto un grande successo di ascolti.

Tra gli show in cui ha recitato Mekka ci sono anche Moonlighting, Family Matters, Love Boat, Beautiful, Children's Hospital e It's Always Sunny in Philadelphia.

Tra i film in cui ha recitato ci sono invece Beaches, A League of Their Own, Dreamgirls e Hail Mary!.

L'attrice Cindy Williams, sua co-star in Laverne & Shirley, ha scritto online: "Mio caro Eddie, un talento di livello mondiale che poteva fare tutto. Ti voglio bene e mi mancherai tantissimo. Ma oh, i ricordi meravigliosi...".