Ed Asner è morto a 91 anni, era stato Lou Grant in tv e Carl Fredericksen in Up

Ed Asner è morto nella mattina di oggi, domenica 29 agosto 2021, all'età di 91 anni: l'attore era famoso per il suo ruolo di Lou Grant in The Mary Tyler Moore Show e nello spinoff della serie di cui era protagonista.

La star del piccolo schermo, come rivelato da un comunicato, se ne è andato in modo pacifico circondato dalla sua famiglia.

L'ex presidente del Sindacato degli attori americani è stato il più premiato nella storia degli Emmy con ben sette vittorie: Ed Asner ha conquistato sette riconoscimenti, di cui ben cinque per la sua interpretazione di Lou Grant.

La star del piccolo schermo era nata il 15 novembre 1929 a Kansas City e aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in campo teatrale, debuttando nel 1960 a Broadway con una produzione di Face of a Hero accanto a Jake Lemmon. Ed era poi passato ai progetti televisivi con Studio One, nel 1957.

Tra i suoi progetti più famosi ci sono anche Elf con il ruolo di Babbo Natale, Up in cui ha dato voce a Carl Fredericksen, e recentemente era apparso in serie come Cobra Kai, Grace and Frankie e Dead to Me - Amiche per la morte.

Asner ha poi avuto la parte di Grant nella comedy The Mary Tyler Moore Show e nello spinoff di genere drammatico Lou Grant, riprendendo poi il ruolo in episodi di show come Rhoda e Roseanne.

Il protagonista di tanti titoli amati dagli spettatori ha dato voce a tanti personaggi in show animati come Joshua and the Battle of Jericho, Spider-Man e Captain Planet and the Planeteers.