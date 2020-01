É quasi magia Johnny: da stasera su Italia 2 torna, senza censure, la serie anime

É quasi magia Johnny torna in TV da stasera su Italia 2, a partire dalle 21:30, con i primi 5 episodi senza censure, per la gioia dei piccoli ma soprattutto di quanti sono diventati grandi sognando insieme al triangolo amoroso animato più famoso della TV anni '80.

Capricciosa Orange Road (Kimagure Orange Road nella versione originale), questo il vero titolo della serie manga, creata da Izumi Matsumoto, e poi dell'anime, è arrivata infatti in Italia, con il titolo di É quasi magia Johnny, nel 1989, quando l'attuale Mediaset ne acquistò i diritti di trasmissione da Nippon Television. Formata in totale da 48 episodi, la serie anime andò in onda fino al 1996 con 2 episodi mancanti: come mai? Colpa delle censure imposte dall'allora Fininvest a un prodotto che piaceva ai bambini ma strizzava parecchio l'occhio ai grandi.

Capricciosa Orange Road, infatti, a dispetto del titolo italiano, non ha come argomento principale i poteri del protagonista Kyosuke (il Johnny di casa nostra) quanto la sua vita sentimentale assai popolata (dalla bella Madoka, che in Italia è diventata Sabrina, e da Hikaru, un'improponibile Tinetta). Così tutto ciò che non poteva essere ritenuto adatto a un pubblico di bambini - come qualche scena di "nudo" in reggiseno e mutandine - fu tagliato. Compresi due interi episodi, il 35 e il 37, uno per qualche scena senza veli e un Kyosuke troppo "spinto", l'altro perchè ritenuto un po' troppo violento per gli standard.

Nel 1996 però fu la Dynamic a ridoppiare Capricciosa Orange Road, ripristinando tutte le parti censurate, e a distribuire la serie in VHS. A cui fece seguito una nuova edizione in DVD della Yamato e, in tempi più recenti, la trasmissione sul canale tematico Man-ga. Tra tagli e rimaneggiamenti, l'intramontabile fascino di Johnny e della sua magia ritorna, in versione integrale, da stasera su Italia 2, in compagnia di Madoka/ Sabrina, la vera "strega" senza poteri che ha catturato occhi e cuore del timido Kyosuke, e della rivale Hikaru/ Tinetta, per qualche settimana all'insegna del folle amore e della nostalgia.