Dylan Sprouse, Til Schweiger e Josh Duhamel protagonisti dell'action thriller The Neglected

Josh Duhamel, Dylan Sprouse e Til Schweiger hanno appena concluso le riprese del loro prossimo thriller, The Neglected.

Josh Duhamel (Un matrimonio esplosivo), Dylan Sprouse (Uno splendido disastro) e Til Schweiger (Bastardi senza gloria) hanno appena terminato le riprese di The Neglected, thriller d'azione girato in Mississippi.

Il film è stato co-scritto, diretto e prodotto da David Lipper (Murder at Hollow Creek), con Red Sea Media che si occupa delle vendite internazionali.

Nel film, il detective Shaw (Duhamel) sta per andare in pensione quando, nel suo ultimo giorno di lavoro, scopre che un serial killer ha sepolto vivo suo figlio. Shaw corre contro il tempo per risolvere tre omicidi e trovare il luogo in cui si trova il figlio, prima che muoia asfissiato.

Interpretato anche da Jeremy e Jason London e Elena Sanchez, The Neglected è co-scritto da Adam G. Levine e Lipper. La produzione è curata da Robert A. Daly Jr. per Latigo, con Mark Canton (300), Dorothy Canton, Denise Loren, Mark Fasano e Ryan Winterstern come produttori.

Bandit: Josh Duhamel in una scena del film

Tra i produttori esecutivi ci sono Roman Kopelevich, Justin Levine, Timothy Alek Mulley e Kimberly Hines, mentre Kipp Tribble ha co-prodotto, con Oliver Scott come co-produttore esecutivo.

In una dichiarazione a Deadline, il produttore Daly Jr. ha detto: "David, il regista, ha sostenuto questo progetto per anni. Non potremmo essere più entusiasti di vederlo prendere vita".

I crediti di Josh Duhamel, Dylan Sprouse e Til Schweiger

Josh Duhamel è recentemente apparso al fianco di Jennifer Lopez nella commedia romantica Un matrimonio esplosivo di Amazon. All'inizio di quest'anno, ha presentato al Toronto Film Festival la sua nuova commedia d'azione London Calling. Prossimamente, lo vedremo nella serie drammatica Ransom Canyon per Netflix, nel thriller criminale Full Throttle Mindset con Lukas Gage e nel thriller di sopravvivenza Not Without Hope di Joe Carnahan, al fianco di Zachary Levi.

Til Schweiger, Samm Levine e Eli Roth in una scena del film Bastardi senza gloria

Dylan Sprouse ha recentemente ottenuto successo con commedie sentimentali come After 2, Uno splendido disastro e Uno splendido disastro 2 - Il matrimonio.

Til Schweiger, noto per i suoi ruoli in Bastardi senza gloria e Atomica bionda, è reduce dalla commedia d'azione Il ministero della guerra sporca di Guy Ritchie.