Dylan O'Brien: il ruolo di Nightwing offerto al protagonista di Maze Runner

A lungo si è parlato del debutto di Dick Grayson nel DC Extended Universe e, a quanto pare, finalmente, il ruolo di Nightwing sarebbe stato offerto a Dylan O'Brien.

A rivelare la notizia è stato un tweet di Big Screen Leaks che, a proposito dell'offerta del ruolo di Nightwing a Dylan O'Brien, ha dichiarato: "So che è stato ufficialmente contattato per il ruolo. Non sono sicuro che lui abbia accettato o meno".

Dick Grayson è apparso per la prima volta in Detective Comics #38 nell'aprile 1940 dove ha preso il mantello di Robin, la giovane spalla di Batman. Insieme alla sua famiglia, Grayson faceva parte del circo acrobatico The Flying Graysons e ha incontrato Batman dopo che i suoi genitori furono assassinati e il cavaliere oscuro ha iniziato a indagare sul crimine. Ormai orfano, diventa il pupillo/figlio adottivo di Bruce Wayne. Da giovane adulto, Grayson ha abbandonato le vesti di Robin per diventare Nightwing, un eroe a tutti gli effetti.

Sebbene Robin abbia già fatto parte di titoli quali Batman Forever e Batman & Robin, il suo debutto nell'ambito del DC Extended Universe non è ancora avvenuto. A quanto pare, però, alcuni rumor sostengono che il personaggio possa debuttare in Batgirl.

La presenza di Dick Grayson nel film di Batgirl è ulteriormente supportata da una presunta foto scattata sul set. Una rivista ha rivelato uno scatto della Corte dei Gufi, l'oscura organizzazione criminale di cui fanno parte i ricchi e l'elite di Gotham e che esiste fin dai tempi coloniali. La Corte dei Gufi recluta bambini piccoli per addestrarli come assassini mortali. A quanto pare, Grayson sarebbe sfuggito alle loro grinfie. Resta da vedere se questa è una prova diretta che Grayson sarà il protagonista del film o solo un easter-egg per i fan.

Zack Snyder, regista e sceneggiatore di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League ha anche accarezzato l'idea di avere Dick Grayson nel suo DCEU. Anche se Snyder ha sempre negato le voci che avrebbero voluto Adam Driver nel ruolo di Nightwing, ha confermato che il costume di Robin appeso nella Batcaverna in Dawn of Justice era di Grayson. L'abito apparteneva a una versione di Robin uccisa da Joker, suggerendo che, almeno nello Snyderverse, Grayson fosse già morto.