Dylan O'Brien: il nuovo look al platino sorprende i suoi fan (VIDEO)

Il nuovo incredibile look di Dylan O'Brien per girare il film Not Okay ha sorpreso i numerosi fan di Teen Wolf, che hanno commentato in massa il suo aspetto su Twitter

Dylan O'Brien è arrivato sul set di Not Okay con un nuovo look che ha emozionato gli innumerevoli seguaci di Teen Wolf. Il nuovo taglio di capelli dell'attore, per non parlare del colore, ha spinto i fan a mobilitarsi e a commentarlo in massa su Twitter.

Noto la capigliatura castana, la star di Maze Runner si è recato sul set di Not Okay sfoggiando un look del tutto peculiare. Attraverso il post pubblicato nel suo profilo Instagram ufficiale, Dylan O'Brien ha presentato il personaggio che interpreterà e ha scritto: "Fate la conoscenza di Colin!". Nello scatto, il protagonista di Teen Wolf ha i capelli corti platinati, indossa un paio di occhiali da sole ettagonali e ha il braccio tatuato.

Un altro video, poi, mostra la trasformazione di Dylan O'Brien in modo ancora più divertente. Ovviamente, il nuovo aspetto di Dylan O'Brien ha esaltato i suoi fan su Twitter.

Un account ha postato due foto del protagonista di Not Okay in compagnia di alcune fan. Un utente, poi, ha paragonato il suo look a quello di Paul Walker.

Una ragazza, invece, ha scritto: "Dylan O'Brien con i capelli platinati è la cosa più bella che sia accaduta questa estate".

Tra chi esalta i suoi tatuaggi e vorrebbe fossero autentici e chi si scioglierebbe in lacrime per la bellezza del proprio beniamino, si colloca chi non pensava che Dylan O'Brien potesse diventare ancora più figo di prima.

Not Okay è prodotto da Fox Searchlight Pictures e sarà distribuito su Hulu. Il film sancisce una nuova collaborazione tra O'Brien e Zoey Deutch e, come riportato da Variety, le riprese si stanno attualmente svolgendo a New York. Scritto e diretto dalla giovanissima Queen Shephard, il titolo racconta la storia di una ragazza talmente ossessionata dall'idea di voler trovare amici e fama al punto da fingere un viaggio a Parigi per migliorare la sua presenza sui social media. Quando un terribile incidente, però, inizia a far parte del suo viaggio immaginario, la sua menzogna diventa un dilemma morale che le permetterà di ottenere tutta l'attenzione che ha sempre desiderato.