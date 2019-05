Dungeons & Dragons, lo spot Renault è ispirato alla serie tv animata anni '80

I personaggi della serie animata di Dungeons & Dragons prendono vita in una serie di spot realizzati dalla casa automobilistica francese Renault per l'uscita del nuovo Suv Kwid Outsider. Una idea piuttosto originale, e anche molto nerd aggiungiamo, che è stata sfruttata dall'azienda per il passaggio sulle televisioni brailiane.

Su Youtube è possibile vedere le prime immagini che di fatto sono un vero e proprio piccolo fantasy in cui non manca veramente niente.

La pubblicità riprende in modo fedele la serie cartoon, a sua volta ispirata al celebre gioco Dungeons & Dragons, dove protagonisti erano un gruppo di ragazzi adolescenti che si ritrovano in un luna park e vengono all'improvviso catapultati proprio dentro quel mondo fantastico, vestiti e acconciati come i protagonisti del gioco: il cavaliere, il ladro, il mago, l'acrobata, il barbaro e il ranger. Grazie al Master imparano ad usare alcuni oggetti magici che li aiuteranno contro le insidie che devono affrontare, il demone Venger e il drago Tiamat. In contemporanea cercano in tutti i modi di tornare nella loro realtà coadiuvati dalla presenza di un cucciolo di unicorno che li segue durante tutte le loro missioni.

Lo spot mostra tutti i protagonisti intenti proprio a scappare dal terribile demone, prima usando ognuno le proprie abilità, poi scappando a tutta velocità a bordo del Kwid Outsider che, una volta superato il portale magico, riporta tutti loro - unicorno incluso - al luna park da cui erano partiti.

Il cartoon originale andò in onda per tre stagioni tra il 1985 e il 1987 e fu prodotto dalla Marvel Productions che durante la prima metà degli anni Ottanta era piuttosto attiva nel mondo dell'animazione, come è testimoniato da successi come: Transformers, GI Joe, Jem e My Little Pony. Nel caso di Dungeons & Dragons, si unì a loro la Tactical Studies Rules, mentre per i disegni e la lavorazione venne coinvolta la Toei Animation. Fu un buon successo negli Usa, dove fu trasmessa dalla CBS, anche se i risultati maggiori si registrarono in Brasile, dove venne poi replicata più volte. Non è perciò un caso che la pubblicità sia stata prodotta nel paese sudamericano, dove è diventato un vero e proprio piccolo cult.