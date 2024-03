Dragon's Dogma 2: una featurette doppiata da Paolo Marchese introduce la storia del videogioco

Capcom ha lanciato il GDR d'azione Dragon's Dogma 2 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, e un video con la voce di Paolo Marchese introduce il sequel del classico del 2012 che trasporta i giocatori in un mondo fantasy ricco di dettagli, costruito con il RE Engine.

Nella featurette si riassumono la storia e le opzioni a disposizione dei giocatori alle prese con un'esperienza unica.

I dettagli del GDR

Dragon's Dogma 2 è disponibile in versione standard e con una Deluxe Edition contenente il Pacchetto per nuovi avventurieri, che include oggetti di gioco per aiutare gli Arisen nel loro viaggio, come un Cuore di Drago, Cristalli Rift, una pack di Musica e Suoni di Dragon's Dogma, l'accesso a un set da Campeggio personalizzato e molto altro ancora.

Nel video condiviso online, la voce di Paolo Marchese, uno dei più grandi doppiatori italiani e attore di teatro, illustra ciò che ci aspetta nel GDR d'azione: in 7 minuti si spiegano le caratteristiche principali del gioco: l'Eroe, il Mondo di gioco e i Mostri che il nostro Arisen incontrerà lungo il suo cammino.

La storia

Dragon's Dogma 2 colloca i giocatori in un coinvolgente mondo fantasy nei panni dell'Arisen, un campione il cui cuore è stato rubato dal Drago.

Il giocatore guiderà un gruppo di fino a tre compagni IA noti come Pedine, tra cui la Pedina principale personalizzata e fino a due Pedine aggiuntive che possono essere reclutate offline o da altri giocatori quando sono online. L'ambientazione del sequel rispecchia le lussureggianti colline del classico Dragon's Dogma e della sua espansione Dark Arisen, ma questa originale avventura si svolge in un mondo parallelo che contiene due nazioni con approcci diversi alla minaccia dei draghi. La regina reggente Disa ha installato un falso Arisen per mantenere il controllo del regno di Vermund per suo figlio. Nel frattempo, la nazione dei Feridi di Battahl considera le Pedine ultraterrene una fonte di sventura e si è rivolta al culto della Fulgida Fiamma e della sua sacerdotessa Nadinia per scongiurare la calamità.

Le caratteristiche tecniche

Dragon's Dogma 2 sfrutta la potenza del RE ENGINE per creare una mappa del mondo quattro volte più grande del mondo originale del primo capitolo del franchise, densamente popolata di nemici, eventi e luoghi resi con la più recente tecnologia grafica. L'ambiente è completato da una fisica coinvolgente e da un'intelligenza artificiale dei personaggi che porta in vita Pedine, mostri e PNG.

Le Pedine guidano organicamente i giocatori verso nuovi luoghi, cooperano dinamicamente durante le battaglie e reagiscono persino a momenti speciali, come la celebrazione di vittorie importanti con un "cinque". I mostri, vecchi e nuovi, incoraggiano i giocatori a escogitare numerose strategie per avere successo in battaglia, o addirittura per evitarla del tutto. I PNG, come Ulrika, che brandisce l'arco e ha un profondo legame con gli Arisen, Nadinia, l'alta sacerdotessa dei Feridi, o una serie di altri personaggi unici, stringeranno relazioni intricate con gli Arisen per creare le premesse per momenti di storia ricchi di sfumature. Dai forma alla tua avventura attraverso le relazioni che stringi con gli oltre 1000 PNG che popolano questo mondo. Prima di intraprendere ogni missione del tuo viaggio, è essenziale organizzare il tuo gruppo: capire i punti di forza e di debolezza di ciascun membro, decidere quale sarà la tua strategia e selezionare tatticamente le vocazioni del tuo Arisen, della Pedina principale e delle Pedine assoldate. La scelta è tua: puoi formare un gruppo bilanciato con più vocazioni, un gruppo puramente offensivo con potenti maghi, un gruppo di guerrieri armati a due mani o una via di mezzo. Quando i giocatori inizieranno il loro viaggio in Dragon's Dogma 2, potranno scegliere lo stile di gioco desiderato tra le quattro vocazioni inizialmente disponibili: Guerriero, Arciere, Ladro e Mago. I giocatori possono cambiare la vocazione del loro Arisen e della loro Pedina principale in qualsiasi momento visitando le Gilde delle Vocazioni in tutto il mondo e sbloccare nuove vocazioni come il Cavaliere Mistico, l'Illusionista e l'Eroe Leggendario man mano che progrediscono nel gioco trovando e stringendo legami con i Maestri di ogni vocazione. I giocatori interessati a iniziare a progettare il loro Arisen e la loro Pedina principale possono scaricare lo strumento "Creazione e archiviazione dei personaggi", disponibile gratuitamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. Questo strumento consente ai giocatori di creare cinque modelli per il proprio Arisen e Pedone principale che saranno immediatamente trasferiti nel gioco completo.