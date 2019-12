Dragon Ball Z: Kakarot, il trailer del nuovo RPG gioca sull'effetto nostalgia

Dragon Ball Z: Kakarot affascina tutti con il trailer nostalgico che richiama alla memoria le giornate passate a seguire i destini dei personaggi creati dal mangaka Akira Toriyama.

Uscirà il 17 gennaio 2020, il videogioco per PlayStation 4, Xbox One e PC intitolato Dragon Ball Z: Kakarot, di cui qui vedete il trailer promozionale di Bandai Namco Entertainment che in pochissimo tempo ha già fatto il giro del web e conquistato i cuori di migliaia di appassionati.

Nel video vediamo un ragazzo in giacca e cravatta che cammina per strada e che si imbatte in dei bambini intenti a imitare i Super Saiyan. Tornato a casa, il giovane apre con foga le buste che portava con sé per rivelare il nuovo gioco di Dragon Ball, che inserisce immediatamente nella console.

Qui parte un emozionante viaggio nella memoria - sua, ma anche di altri - che i fan di lunga data della serie (cartacea, animata, e non solo) condivideranno probabilmente con eguale trasporto: le giornate passate a guardare l'anime in tv e a ricreare le scene con gli amici, l'entusiasmo nell'andare in fumetteria e acquistare l'ultimo numero di Shonen Jump (rivista giapponese dove veniva serializzato Dragon Ball, come anche tantissimi altri titoli), i tentativi di ricreare la forma da Super Saiyan, o la potentissima Onda Energetica... E tutto questo non solo sembra non essere svanito, ma è ancora vivido sia nel presente più personale, grazie anche ai vari modi di perpetuarne il ricordo, come appunto Dragon Ball Z: Kakarot, sia nelle nuove generazioni. Perché tutti possiamo essere Goku.