Drag Race Italia 3: Lina Galore è la vincitrice del talent show

Lina Galore è la vincitrice della terza edizione di Drag Race Italia: dopo dodici puntate il talent show ha incoronato la drag campana con il titolo di nuova Italia's Next Drag Superstar. In finale Lina ha superato Melissa Bianchini, Silvana Della Magliana e La Sheeva

Lina Galore è stata ufficialmente incoronata Italia's Next Drag Supersta durante il Gran Finale della terza stagione di Drag Race Italia. L'episodio finale è disponibile su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus nel resto del mondo dal 29 dicembre.

Un'Esplosione Artistica Ispirata a Lina Sastri

Lina Galore è esplosa artisticamente nel 2019, omaggiando Lina Sastri, l'attrice napoletana nota per il ruolo di Ninuccia in Natale in Casa Cupiello. Questo film rappresenta per Lina un legame con le sue origini e la sua famiglia.

Una Opportunità di Esprimere Arte e Liberazione

Partecipare a Drag Race Italia è stata per Lina Galore un'opportunità di condividere la sua arte in modo ancora più libero e onesto con il pubblico, compresi i suoi cari.

Il Messaggio di Coraggio Politico e Rappresentazione

Lina Galore spiega che fare la drag queen è un atto di estremo coraggio politico e un mezzo di rappresentazione fondamentale per la sopravvivenza in una società eteronormativa. Desidera ispirare giovani a essere sé stessi.

"Perché faccio la drag queen? Perché mi rende felice. E lo considero un atto di estremo coraggio politico e uno strumento di rappresentazione, elemento fondamentale per la sopravvivenza in una società eteronormativa. Se anche solo un giovane, vedendo una mia esibizione, trova il coraggio di essere sé stesso, allora quella parrucca vale fino all'ultimo euro speso (e io spendo davvero tanto per le mie parrucche!)"

"Adoro il mondo della commedia femminile, specialmente se questa commedia assume la forma di un corpo sexy e sinuoso, un corpo da cui ci si aspetterebbero - a causa del patriarcato e dell'eteronormatività - soltanto ammiccamenti e frivolezze. Tutte le immagini, creature e personalità che rientrano in questo specifico universo sono per me fonte di ispirazione".

Lina Galore Out of Drag

Lina Galore "Out of Drag" è Giovanni Montuori, 34 anni, di Avellino, vive e lavora a Milano ed è un consulente di strategie di comunicazione e produttore digitale. Si descrive come "Un ragazzo sensibile, abbastanza intelligente, molto introspettivo, anche se abbastanza estroverso."

Melissa Bianchini, la Prima Drag Queen Transgender su Drag Race Italia

La seconda classificata, Melissa Bianchini, ha segnato la storia come la prima drag queen transgender a partecipare al programma. Originaria del Brasile e ora residente a Roma, Melissa è una figura iconica nel mondo delle drag queen e del Muccassassina, noto club romano. Nel corso delle puntate ha portato tutta la sua dirompente energia sul palco, tenendo alta la bandiera delle queen transgender fino in fondo.