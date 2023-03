Dove sono gli umani?, su Netflix in streaming da oggi

Dove sono gli umani?, lo speciale animato interattivo creato da Chris Garbutt e Rikke Asbjoern, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

In questa straordinaria avventura comica interattiva, due animali domestici si svegliano un giorno e scoprono che ogni singolo essere umano sulla Terra è scomparso. Nel disperato tentativo di ritrovare la loro padrona, lo scontroso gatto Pud e la cagnolina iperattiva Ham si avventurano nel mondo per la prima volta e finiscono per intraprendere un folle viaggio attraverso l'universo. Insieme scoprono strani nuovi mondi, creature bizzarre e il caos generale, rendendosi presto conto che ogni loro scelta ha enormi conseguenze e che l'avventura per ritrovare la loro amata padrona è tutt'altro che ordinaria.

Chris Garbutt ha dichiarato: "Immagino che, poiché è interattivo, spetti allo spettatore creare l'esperienza migliore per se stesso. Si tratta solo di fare delle scelte, e poi speriamo di aver svolto il nostro lavoro premiando le scelte fatte e offrendo a tutti un'esperienza divertente e soddisfacente! Non è episodico come una serie, è molto più simile a un lungometraggio e richiederà all'incirca lo stesso tempo per guardarlo. Anche se, con tutti i contenuti extra che potrebbero essere "persi" durante la prima riproduzione, c'è la possibilità di guardarlo/giocarlo ancora più a lungo! Abbiamo chiesto al nostro narratore principale, che ha lavorato sul lato tecnico delle cose di Netflix, di fare alcuni calcoli per noi, e ha capito che, se lo spettatore volesse vedere ogni singola permutazione della storia, fondamentalmente guardando tutti i diversi finali e ogni variazione di come arrivare a quei finali, ci sono oltre 87 miliardi di modi per farlo! 87.178.291.200 per la precisione. Quindi, questo dovrebbe tenere tutti occupati per un po'!"