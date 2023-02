Don't Leave Me Behind: Storie di Giovani Sopravvissuti Ucraini, in prima assoluta, stasera alle 20:00 su MTV

Don't Leave Me Behind: Storie di Giovani Sopravvissuti Ucraini racconta le terribili paure e l'incredibile resilienza di milioni di rifugiati adolescenti provenienti dall'Ucraina.

Stasera MTV alle ore 20:00 presenta in anteprima Don't Leave Me Behind: Storie di Giovani Sopravvissuti Ucraini, mandato in onda in occasione del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Il documentario, in onda senza pubblicità, racconta le terribili paure e l'incredibile resilienza di milioni di rifugiati adolescenti provenienti dall'Ucraina. Il programma è disponibile anche su NOW.

Dopo l'invasione che ha scatenato un esodo di massa di 5,15 milioni di civili ucraini in fuga verso la Polonia - la metà dei quali adolescenti o più giovani - il regista Nathaniel Lezra porta i telespettatori a pochi chilometri dal confine ucraino-polacco, dove racconta le vite di adolescenti ucraini rifugiati che affrontano il trauma inimmaginabile di essere sfollati dal loro Paese e separati dai loro padri che combattono la guerra in patria.

Don't Leave Me Behind: Storie Di Giovani Sopravvissuti Ucraini mostra la storia di due adolescenti, Oleksandra "Sasha" Kunitska, 18 anni, e Daria "Dasha" Unger, 15 anni, e la loro nuova vita mentre cercano di ritrovare la normalità in Polonia - attraverso il volontariato, il sostegno alla salute mentale, la famiglia e le amicizie - mantenendo la speranza per le loro famiglie rimaste in patria, per il loro Paese e il loro futuro.

Sasha, prima della guerra sognava di studiare danza in Corea. Oggi insegna ballo ai bambini rifugiati e lavora in un centro umanitario, raccogliendo e distribuendo aiuti e lavorando anche come traduttrice.

Dasha, che racconta la sua straziante esperienza della prima mattina dell'invasione, oggi frequenta la terapia di gruppo con altri adolescenti sfollati, molti dei quali hanno padri costretti a rimanere in Ucraina per combattere.

Ekaterina "Katya" Trofimenko, 32 anni, ha fondato il gruppo di terapia di Dasha all'interno dell'organizzazione locale Your Development Foundation. È una psicologa e rifugiata ucraina che fornisce supporto psicosociale ai gruppi di adolescenti e bambini in fuga. Il pubblico è testimone del modo in cui Katya si dedica agli adolescenti, i cui racconti dei terribili episodi di guerra le permettono di elaborare le proprie esperienze.

"Mentre il mondo ricorda il primo anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, abbiamo cercato di mettere in luce l'enorme impatto umano di questa guerra, in particolare tra i milioni di giovani che sono fuggiti dal loro Paese", ha dichiarato Nina L. Diaz, President of Content and Chief Creative Officer, Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios. "È un onore condividere le loro storie e, attraverso l'obiettivo di Nathaniel Lezra, mostrare la loro straordinaria resilienza nell'affrontare i propri traumi, sostenere i propri cari e trovare la speranza per il proprio futuro".

"Il film vuole attirare l'attenzione del mondo su quelle persone che troppo spesso non vengono considerate nella cronaca di questa guerra: i giovani rifugiati. Sono ragazzi che hanno trascorso gran parte della loro vita all'ombra della guerra e le cui identità sono state indelebilmente colpite dall'aggressione della Russia", ha dichiarato il regista Nathaniel Lezra. "Per me è stato davvero un onore passare del tempo con questi giovani straordinari e di grande ispirazione, e sono grato a MTV per il suo sostegno e per l'impegno condiviso nel raccontare queste storie per incoraggiare un'azione più incisiva a loro sostegno".

MTV collabora con Choose Love per dare la possibilità agli spettatori di sostenere i giovani colpiti dalla guerra in Ucraina. Maggiori informazioni sul sito ukraine.mtv.com.