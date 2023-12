Don’t Forget The Lyrics – Serata speciale: stasera su Nove la versione Vip del programma di Gabriele Corsi

Stasera su Nove torna Don't Forget The Lyrics: una serata speciale del programma di Gabriele Corsi con ospiti Vip e montepremi in beneficenza

Stasera 14 dicembre, in prima serata alle 21:25, su Nove va in onda Don't Forget The Lyrics - Serata speciale, un appuntamento da non perdere in cui i supercampiononi delle passate edizioni affiancheranno con alcuni Vip che hanno accettato di mettersi in gioco. Il montepremi sarà devoluto in beneficenza all'Unicef, associazione di cui Gabriele Corsi è ambasciatore dal 2021. Tutti gli episodi del programma sono disponibili e accessibili in streaming su discovery+.

Don't Forget the Lyrics - Serata Speciale: Il Conto alla Rovescia

A poche ore dalla serata speciale di Don't Forget the Lyrics, il popolare game show internazionale, l'atmosfera è carica di anticipazione. Gabriele Corsi guiderà la competizione coinvolgendo celebrità del calibro di Paolo Conticini e Stefano Conticini, Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini, e Mietta con sua nipote Kitri. L'appuntamento è fissato per stasera, 14 dicembre alle 21:25 sul canale NOVE.

Il Karaoke delle Star e la Sfida Finale

La serata speciale promette colpi di scena e divertimento con le incredibili sfide di karaoke tra le celebrità. I partecipanti avranno il sostegno di tre campioni eccezionali: Silvia, super campionessa di questa stagione, Mirko, il meccanico di Prato super campione della terza stagione e Adriano, super campione della seconda.

La sfida culminerà in un confronto adrenalinico, dove i VIP dovranno dimostrare la loro abilità nel riconoscere testi e melodie, sia delle canzoni del passato che degli attuali successi.

Il Cuore Generoso di Gabriele Corsi: Beneficenza Unicef

Il montepremi finale, generosamente messo in palio per la serata speciale, sarà devoluto in beneficenza all'Unicef. Gabriele Corsi, ambasciatore dell'associazione dal 2021, continua a dimostrare il cuore solidale del programma.

Don't Forget the Lyrics ha ottenuto eccezionali risultati di ascolto durante la quarta stagione, superando i 730.000 spettatori e raggiungendo picchi di oltre 1 milione. L'ultima puntata ha registrato una media di 843k amr, il miglior dato stagionale, e uno share del 4,21%, il risultato più alto di sempre.