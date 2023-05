Donna Summer: il trailer del docu-film sulla regina della disco (VIDEO)

Ecco il trailer di 'Love to love you, Donna Summer', il nuovo documentario che racconta la storia della leggendaria regina della disco.

Donna Summer e discoteca sono praticamente due sinonimi e alla "regina della disco" è stato recentemente dedicato un docu-film intitolato Love to love you, Donna Summer. Ecco il trailer della pellicola diretta dal vincitore dell'Oscar Roger Ross Williams da Brooklyn Sudano, che è stata inoltre presentata in anteprima internazionale al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

La figlia di Donna Summer, Brooklyn Sudano, ha deciso di selezionare il materiale e la fase di montaggio del documentario: "Era importante per me parlare non solo dell'eredità artistica di mia madre, ma anche della sua vita. Volevo sottolineare la complessità del suo talento, che va oltre la disco music".

Ecco la sinossi ufficiale: "Plasmato dalle riflessioni della stessa Summer, dai ricordi di parenti, amici e colleghi, e dai suoni delle canzoni di Donna, 'Love to love you, Donna Summer' è uno sguardo approfondito sull'iconica artista e sul suo modo di creare la sua musica e di portarla dalla scena musicale d'avanguardia in Germania allo scintillio e alle luci brillanti delle discoteche di New York."

"La sua voce è diventata la colonna sonora di un'epoca e con questo ritratto profondamente personale della Summer, dentro e fuori dal palco, il docu-film presenta moltissime fotografie e filmati mai visti prima. La pellicola offre anche uno sguardo sulla sua incredibile abilità artistica, dalla scrittura di canzoni alla pittura, esplorando gli alti e bassi di una vita vissuta sulla scena globale."