Domenica in, Pasqua con Mara Venier: gli ospiti di oggi 9 aprile

Oggi 9 aprile alle 14:00 nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti che Mara Venier ha invitato per celebrare insieme la giornata di Pasqua

Oggi a Domenica In, in onda su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00, Mara Venier celebra la Pasqua con numerosi ospiti del mondo dello spettacolo che le faranno compagnia durante questa giornata particolare. In studio si alterneranno personaggi come Enrico Brignano e Flora Canto. Un'attenzione particolare sarà dedicata all'Uovo di Pasqua, in studio due maestri dell'arte della pasticceria, Ernst Knam e sua moglie Frau.

Il primo segmento di Domenica In di oggi sarà dedicato a Enrico Brignano e Flora Canto, che si racconteranno, tra carriera e vita privata. Dopo di loro entrerà in studio Sandra Milo, che ha da poco compiuto 90 anni. Sarà festeggiata con alcune sorprese che renderanno omaggio alla sua lunga carriera artistica.

A Domenica in, oggi 9 aprile, ci saranno anche Morgan e Pino Strabioli per presentare il nuovo programma StraMorgan, in onda su Rai 2 dal 10 al 13 aprile in seconda serata. Morgan si esibirà al pianoforte con il brano Il senso delle cose.

Lo spazio dedicato alla musica continuerà con Francesco Gabbani che presenterà il suo nuovo singolo L'abitudine. Subito dopo tocca a Padre Enzo Fortunato che, oltre a mostrare il suo ultimo libro dal titolo Processo a Francesco, parlerà della Santa Pasqua e di Papa Francesco.

Il Mago Silvan si esibirà con un numero di grande magia, mentre il Coro di bambini Kol Rina, della galassia dell'Antoniano di Bologna, canterà il brano Ci vuole un fiore. Non mancheranno i dolci e le uova di Pasqua con le creazioni del pasticcere Ernst Knam e di sua moglie Frau.