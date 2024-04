Domenica In ospiti del 28 aprile, da Kabir Bedi al video con Maria Esposito di Mare Fuori

Oggi, domenica 28 aprile 2024, sintonizzati su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle 14:00 per una nuova puntata di Domenica In. La conduttrice Mara Venier sarà pronta ad accogliere una serie di ospiti speciali nel suo studio, promettendo un pomeriggio di intrattenimento di alta qualità sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Le interviste di oggi: Cinema, televisione e musica

La puntata si aprirà con un'intervista all'attore Kabir Bedi, noto per il suo ruolo iconico di Sandokan nella serie TV degli anni '70 diretta da Sergio Sollima. Durante questo momento, la conduttrice sarà affiancata in studio da quattro donne: Barbara Alberti, Candida Morvillo, Katia Ricciarelli e Rossella Erra, che porranno alcune domande al suo ospite.

Successivamente, Lory Del Santo racconterà la sua carriera e la vita privata. Subito dopo spazio all'étoile internazionale Roberto Bolle che presenterà l'evento speciale 'Viva la Danza', in onda su Rai 1 lunedì 29 aprile, in prima serata, in occasione della Giornata Internazionale della Danza.

Nello spazio dedicato al cinema, Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio introdurranno il film Sei fratelli, di cui sono protagonisti, che uscirà nelle sale cinematografiche il Primo Maggio. La regia è affidata a Simone Godano. Vi abbiamo parlato del lungometraggio nella nostra recensione di Sei fratelli.

Come di consueto, la puntata darà spazio anche alla musica: Leo Gassmann presenterà il suo nuovo singolo Take That. Il cantante recentemente ha interpretato Franco Califano nella fiction televisiva ispirata al 'Califfo' della musica italiana, come vi abbiamo raccontato nella recensione di Califano.

In studio anche il cantautore napoletano Andrea Sannino che presenterà in anteprima il brano "Murì pè ttè", in uscita domenica 28 aprile, con protagonista del videoclip l'attrice Maria Esposito, nota per essere Rosa Ricci nella serie Mare Fuori.