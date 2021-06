Domenica In, oggi su Rai1 l'ultima puntata: Achille Lauro tra gli ospiti

Oggi su Rai1 alle 14:00 va in onda l'ultima puntata stagionale di Domenica In: tanti gli ospiti che accompagneranno Mara Venier, tra cui Achille Lauro.

Tanta musica accompagnerà l'ultima puntata di Domenica In, in onda oggi su Rai1 dalle 14:00 in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Mara Venier darà dunque appuntamento a settembre: la RAI ha infatti confermato piena fiducia alla 'signora della domenica' anche per la prossima stagione televisiva.

Moltissimi ospiti, in studio e in collegamento, che si avvicenderanno nel corso del pomeriggio di Rai1: nella prima parte del programma Mara Venier ospiterà il Commissario Straordinario per l'emergenza sanitaria Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il Professore Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell'Ospedale Spallanzani di Roma.

Nella seconda parte Achille Lauro presenterà il suo nuovo singolo 'Latte+'; Don Antonio Mazzi racconterà il suo nuovo libro 'La speranza è una bambina ostinata' e sarà circondato dall'affetto di alcuni amici come Beppe Carletti de 'I Nomadi', Giovanna Ralli, Ivan Cottini; Jerry Calà festeggerà in studio i suoi 70 anni e 50 anni di carriera con un medley dei suoi grandi successi. Cristiano Malgioglio presenterà il suo nuovo singolo 'Tutti mi guardano' e sarà protagonista di un momento divertente con il trasformista Vincenzo De Lucia; e poi ancora musica con Andrea Sannino e il suo nuovo singolo 'Ammore'.

Tra gli ospiti anche l'ex campione del mondo di Moto classe 250, Max Biaggi e Serena Autieri che darà qualche anticipazione del nuovo programma di Rai1 'Dedicato'.