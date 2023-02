Domenica in fa il record di ascolti grazie a Sanremo 2023

Grande soddisfazione per Mara Venier, la conduttrice ieri 12 febbraio con la sua Domenica In ha dominato gli ascolti del pomeriggio festivo. La puntata dedicata al Festival di Sanremo 2023 ha sfiorato il 40% di share. Nel corso della trasmissione sono sfilati quasi tutti i 28 big che hanno partecipato alla kermesse canora, i cantanti hanno risposto alle domande dei giornalisti e riproposto il loro brano.

Domenica In ieri è andata in onda dal Teatro Ariston La prima parte del programma ha registrato uno share del 38,3%, tenendo davanti alla tv 5.367 milioni di telespettatori e raggiungendo picchi del 42.22%. Eccellenti anche gli ascolti degli altri segmenti: 30,7% per la presigla con 4.571 di telespettatori, 35,8% e il 30,4% per la seconda e la terza parte, con rispettivamente 4.685 e 4.258 di individui. La prima, seconda e terza parte ha registrato una media complessiva del 34.81% (la più alta dal 2019) e 4.777 telespettatori, superando i 9.5 milioni di copertura, quanto a telespettatori che si sono sintonizzati almeno una volta con il programma di Rai1.

"Un quadro che conferma Domenica in l'appuntamento più atteso del post Sanremo - sottolinea la Direttrice dell'Intrattenimento Day Time Simona Sala - capace di conquistare tutte le fasce di pubblico. Straordinari infatti anche i dati che riguardano i più giovani: share del 41.88% tra i 15-24 anni, valore che sale del 43% nel target 15-19 anni. E share del 40% tra i laureati. "Dati eccellenti - conclude Sala - che chiudono una settimana ottimi ascolti per tutti i programmi dell'Intrattenimento Day Time della Rai".