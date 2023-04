Domenica In con Mara Venier, gli ospiti di oggi 23 aprile: Rita Pavone e i protagonisti del Bagaglino

Oggi 23 aprile, Mara Venier guiderà, come di consueto, la trasmissione televisiva Domenica In su Rai 1 e Rai Italia alle ore 14:00, offrendo intrattenimento agli spettatori italiani attraverso la partecipazione di vari ospiti nel suo salotto. In questa specifica puntata, la presentatrice celebrerà i sessant'anni di carriera di Rita Pavone e darà il benvenuto ai protagonisti del Bagaglino.

La trentaduesima puntata dell'edizione 2022/2023 di Domenica In avrà molti ospiti e sorprese in serbo per il pubblico. Rita Pavone celebrerà i sessant'anni di carriera ripercorrendo i momenti più importanti del suo percorso artistico e della sua vita privata, oltre a esibirsi in alcuni dei suoi successi passati e nel brano 'Niente', presentato con successo al Festival di Sanremo 2020.

Per il momento E compagnia bella arriveranno in studio alcuni dei protagonisti del Bagaglino - tra cui Pier Francesco Pingitore, Leo Gullotta, Martufello, Pamela Prati, Valeria Marini e Gabriella Abate. Durante questo segmento, saranno riproposti alcuni sketch che avevano come protagonisti importanti artisti del cabaret romano, come Gabriella Ferri e Oreste Lionello.

Inoltre, Fabio Testi, l'attore lanciato da Vittorio De Sica nel 1970 con il film Il giardino dei Finzi Contini, parlerà della sua esperienza come nonno e ripercorrerà alcuni momenti salienti della sua carriera cinematografica e televisiva.

Inoltre, Simone Coccia Colaiuta, ex fidanzato di Stefania Pezzopane, parteciperà in studio per parlare della loro relazione che è durata nove anni e delle ragioni per cui si è conclusa poche settimane fa, come raccontato dalla stessa Pezzopane durante la puntata precedente di"Domenica In.

Ci sarà spazio per la musica con la partecipazione di Andrea Sannino e Gigi Finizio, che presenteranno il singolo Nu raggio 'e sole tratto dal nuovo album di Andrea Sannino intitolato_ Mosaico_.