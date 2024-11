I dolori del giovane Werther: trailer per il nuovo adattamento del classico di Goethe

Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer di Young Werther, il film di prossima uscita scritto e diretto da José Lourenço.

Il progetto sarà una nuova versione de I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Anche se questo racconto esiste da secoli, la rivisitazione di Lourenço della vita sentimentale del giovane porterà al pubblico risate e sorprese grazie all'ambientazione moderna della storia. Tutto ha inizio con un giovane che cerca di trarre il meglio da un viaggio imprevedibile.

Il trailer si apre introducendo il protagonista della storia, interpretato da Douglas Booth. L'attore si cala nei panni di un giovane che si innamora dell'affascinante Charlotte (Alison Pill). L'unico problema dell'intera vicenda è che la donna è in realtà fidanzata con il personaggio interpretato da Patrick J. Adams. Non potendo più andare da nessuna parte, Werner tenterà di fare l'impossibile per far capire a Charlotte che lui è la scelta migliore per il suo futuro.

Young Werther è il progetto più grande della carriera di José Lourenço. In precedenza, il regista aveva lavorato a un'ampia gamma di cortometraggi. Il film è stato presentato in anteprima durante l'edizione di quest'anno del Toronto International Film Festival e uscirà nelle sale il 3 dicembre prossimo e contemporaneamente anche on demand.

I dolori del giovane Werther, Douglas Booth tra le star del nuovo adattamento del romanzo

Se vi state chiedendo dove avete già visto i membri del cast di questo adattamento, Patrick J. Adams è diventato una star grazie al ruolo di Mike Ross in Suits, il dramma legale di grande successo andato in onda su USA Network. E più di dieci anni prima di interpretare Charlotte, Alison Pill si è calata nei panni di Kim Pine in Scott Pilgrim vs. the World, l'esplosiva commedia romantica diretta da Edgar Wright. Douglas Booth è invece apparso in Mary Shelley - Un amore immortale, Posh, The Dirt e Un anno con Salinger.

I dolori del giovane Werther è uno dei più celebri romanzi di Goethe ma non ha mai catturato l'attenzione del mondo del cinema fino al 2010, quando è uscito il film Young Goethe in Love, incentrato sulle vicende del romanzo.