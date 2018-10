Dogs: il trailer della docu-serie di Netflix dedicata agli amici a quattro zampe

Dogs sarà la prossima serie di genere documentario prodotta da Netflix, che ne ha ora diffuso il primo trailer svelando qualche anticipazione.

Il progetto racconterà sei storie di altrettanti eroi a quattro zampe e dei loro amici umani, celebrando "i legami profondamente emozionanti tra le persone e i loro cani'.

La serie mostrerà storie ambientate in varie nazioni tra cui Siria, Giappone, Costarica, Italia e Stati Uniti.

Lo scopo del progetto, secondo i realizzatori, è quello di sottolineare il modo in cui gli esseri umani si prendono cura dei propri animali e di come, a loro volta, i cani riescono a prendersi cura di noi, offrendo affetto, comprensione e sostegno emotivo.

Il primo episodio racconterà la storia di una ragazzina di undici anni che soffre di seri problemi fisici e ha accanto a lei Rory. La puntata successiva ruoterà invece su Ayham, obbligato a lasciare la Siria durante i conflitti in corso nella sua nazione e ora disposto a tutto pur di portare in salvo Zeus.

Uno dei registi, Glenn Zipper, ha spiegato: "I cani non ci fanno semplicemente sentire amati, ci fanno sentire al sicuro. Nel mondo in cui viviamo, non importa in che modo siamo divisi, dovremmo renderci conto di quanto significhino i cani per tutti noi e di come il nostro legame con loro ci possa aiutare a essere più uniti".