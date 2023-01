Dog: Caccia ai fuggitivi, una clip in esclusiva introduce la docuserie sul cacciatore di taglie Duane Chapman

Arriverà in prima visione stasera alle 22, sugli schermi di Blaze, la docuserie Dog: Caccia ai fuggitivi, con protagonista il famoso cacciatore di taglie Duane Chapman, di cui potete vedere in esclusiva una clip introduttiva.

Prenderà il via alle 22.00 di stasera, giovedì 26 gennaio, sugli schermi di Blaze (Sky, canale 127), la messa in onda di Dog: Caccia ai fuggitivi, la docuserie con protagonista Duane "The Dog" Chapman di cui potete vedere una clip in esclusiva su Movieplayer.it.

Negli episodi, FBI, sceriffi e ogni singolo stato degli USA ha le proprie liste di ricercati e adesso le forze dell'ordine saranno affiancate da "The dog" che, come ex-membro di una banda, sa esattamente dove cercarli.

In ogni episodio Duane, incoraggiato da sua moglie Beth Chapman e affiancato dalla sua squadra di cacciatori chiamata "la sporca dozzina" cerca di acciuffare un fuggitivo latitante girando in lungo e largo tutti gli States.

I fuggitivi possono scappare ma non nascondersi da "The Dog" in Dog: Caccia ai fuggitivi il cui titolo originale è "Dog's most wanted".