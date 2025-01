Dixit: Disney, il gioco da tavolo tematico per gli amanti di Disney e Pixar in offerta su Amazon

Il gioco da tavolo Dixit: Disney è attualmente scontato su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 29,90€, con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato indicato (34,99€). I dettagli relativi al gioco da tavolo in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Dixit: Disney è venduto e spedito da Amazon.

Dixit: Disney - la magia della narrazione incontra l'incanto di Disney e Pixar

Dixit, il celebre gioco di carte e narrazione che ha conquistato i cuori di milioni di giocatori in tutto il mondo, si arricchisce con un'edizione da sogno: Dixit: Disney. Questa versione combina l'universo poetico e immaginifico di Dixit con la magia senza tempo dei personaggi e delle storie più amate di Disney e Pixar. Con 84 carte splendidamente illustrate, questo gioco è un viaggio emozionante attraverso decenni di film iconici, da Steamboat Willie a Red.

L'edizione Disney è un'esperienza coinvolgente che invita giocatori di tutte le età a creare momenti di condivisione indimenticabili. Le regole restano semplici e immediate, ma il fascino unico delle illustrazioni a tema Disney trasforma ogni partita in un'immersione nella fantasia e nella meraviglia. Ideale per serate in famiglia o tra amici, Dixit: Disney celebra il potere della narrazione e l'immaginazione, regalando ore di divertimento e ricordi preziosi.