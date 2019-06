Disneyland Paris assume supereroi: i provini saranno a Roma!

Disneyland Paris sta cercando nuove figurazioni per il suo parco dei divertimenti: ecco i dettagli per essere i nuovi supereroi Marvel!

Disneyland Paris sta cercando nuovi supereroi per il suo celeberrimo parco e le selezioni saranno a Roma a metà giugno!

Con l'aumento esponenziale dell'importanza del Marvel Cinematic Universe, Disneyland Paris sta per riempire il suo parco di nuove figurazioni a tema supereroi! Sono in arrivo, infatti, Principi, Principessi e Eroi del MCU. La notizia intrigante per gli appassionati italiani è che i provini si terranno a Roma il prossimo 19 giugno!

I colloqui si terranno in via Cesare Fracassini 60 all'IALS a partire dalle ore 10.00. Disneyland Paris è alla ricerca di figure femminili di altezza compresa tra 160 cm e 173 cm con un portamento elegante, nessun tatuaggio visibile e conoscenze di buon livello nella danza.

Per quanto riguarda le figure maschili, Disneyland Paris cerca un'altezza compresa tra 178cm e 192cm con un buon fisico, nessun tatuaggio visibile e anche in questo caso un buon livello di danza. Per le parate di gruppo invece si cercano figuranti di altezza compresa tra 137 cm e 192 cm. Neanche a dirlo, essendo Disneyland Paris un'esperienza internazionale, è fondamentale una buona conoscenza delle lingue, inglese e francese.