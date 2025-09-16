Disney, Warner Bros Discovery e NBCUniversal uniscono le forze e fanno causa contro l'IA di MiniMax

Gli studios hanno deciso di procedere per vie legali contro MiniMax, un'azienda cinese che violerebbe le leggi sul copyright.

Una foto di pirati dei caraibi
NOTIZIA di 16/09/2025

Disney, Warner Bros Discovery e NBCUniversal hanno deciso di unire le forze per fare causa a Minimax per violazione del diritto d'autore.
La società cinese, esperta in Intelligenza Artificiale, avrebbe infatti violato in modo 'intenzionale e sfacciato' il copyright delle opere di proprietà degli studios.

Le accuse degli studios

La causa sostiene che MiniMax non abbia rispettato le leggi statunitensi sul copyright usando personaggi di proprietà degli studios.
I documenti presentati dai legali sostengono: "MiniMax gestisce Hailuo AI, un servizio cinese di generazione di immagini e video basato sull'intelligenza artificiale che pirata e saccheggia su larga scala le opere protette da copyright dei querelanti. MiniMax pubblicizza Hailuo AI come uno 'studio di Hollywood in tasca', un soprannome audace e auto-consacrato, dato che MiniMax ha costruito la sua attività sulla proprietà intellettuale rubata agli studi di Hollywood come i querelanti".

Ari Aster sull'intelligenza artificiale: "Ormai è troppo tardi, non abbiamo più voce in capitolo" Ari Aster sull'intelligenza artificiale: 'Ormai è troppo tardi, non abbiamo più voce in capitolo'

Il servizio offerto dà infatti agli abbonati la possibilità di avere, senza limiti, immagini e video in cui appaiono personaggi coperti da copyright.

La situazione è simile a quella che vede Disney, NBCU e WBD agire contro la startup Midjourney che, anche in quel caso, usa le nuove tecnologie per generare immagini e video.

Le dichiarazioni degli avvocati

Un comunicato stampa dichiara: "Sosteniamo l'innovazione che valorizza la creatività umana, proteggendo al contempo il contributo di innumerevoli creatori e dell'intero settore creativo. Un approccio responsabile all'innovazione dell'intelligenza artificiale è fondamentale e la causa legale odierna contro MiniMax dimostra ancora una volta il nostro impegno condiviso nel perseguire i responsabili di chi viola le leggi sul copyright, ovunque si trovino".

A sostegno della causa sono stati forniti numerosi esempi di violazione del copyright, tra cui alcune delle immagini che dimostrano come gli utenti possano generare foto e video, scaricabili in alta qualità e con il logo di MiniMax Hailuo, in cui Darth Vader si trova in varie situazioni e location.

Minimax Ai Lawsuit

Secondo gli avvocati degli studios, MiniMax ha milioni di abbonati e viene valutata circa 4 miliardi di dollari, cifra ottenuta sfruttando a proprio favore i personaggi coperti da diritto d'autore, nonostante sia possibile impedire la creazione di contenuti illegali, proprio come accade con quelli che contengono violenza e scene di nudo.