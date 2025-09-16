Disney, Warner Bros Discovery e NBCUniversal uniscono le forze e fanno causa contro l'IA di MiniMax

Disney, Warner Bros Discovery e NBCUniversal hanno deciso di unire le forze per fare causa a Minimax per violazione del diritto d'autore.

La società cinese, esperta in Intelligenza Artificiale, avrebbe infatti violato in modo 'intenzionale e sfacciato' il copyright delle opere di proprietà degli studios.

Le accuse degli studios

La causa sostiene che MiniMax non abbia rispettato le leggi statunitensi sul copyright usando personaggi di proprietà degli studios.

I documenti presentati dai legali sostengono: "MiniMax gestisce Hailuo AI, un servizio cinese di generazione di immagini e video basato sull'intelligenza artificiale che pirata e saccheggia su larga scala le opere protette da copyright dei querelanti. MiniMax pubblicizza Hailuo AI come uno 'studio di Hollywood in tasca', un soprannome audace e auto-consacrato, dato che MiniMax ha costruito la sua attività sulla proprietà intellettuale rubata agli studi di Hollywood come i querelanti".

Il servizio offerto dà infatti agli abbonati la possibilità di avere, senza limiti, immagini e video in cui appaiono personaggi coperti da copyright.

La situazione è simile a quella che vede Disney, NBCU e WBD agire contro la startup Midjourney che, anche in quel caso, usa le nuove tecnologie per generare immagini e video.

Le dichiarazioni degli avvocati

Un comunicato stampa dichiara: "Sosteniamo l'innovazione che valorizza la creatività umana, proteggendo al contempo il contributo di innumerevoli creatori e dell'intero settore creativo. Un approccio responsabile all'innovazione dell'intelligenza artificiale è fondamentale e la causa legale odierna contro MiniMax dimostra ancora una volta il nostro impegno condiviso nel perseguire i responsabili di chi viola le leggi sul copyright, ovunque si trovino".

A sostegno della causa sono stati forniti numerosi esempi di violazione del copyright, tra cui alcune delle immagini che dimostrano come gli utenti possano generare foto e video, scaricabili in alta qualità e con il logo di MiniMax Hailuo, in cui Darth Vader si trova in varie situazioni e location.

Secondo gli avvocati degli studios, MiniMax ha milioni di abbonati e viene valutata circa 4 miliardi di dollari, cifra ottenuta sfruttando a proprio favore i personaggi coperti da diritto d'autore, nonostante sia possibile impedire la creazione di contenuti illegali, proprio come accade con quelli che contengono violenza e scene di nudo.