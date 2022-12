Disney sconvolge il cinema con uno strumento che invecchia e ringiovanisce tramite intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è uno dei campi più studiati del nostro presente, offrendo un monte di possibilità pressappoco illimitato. La Disney lo sa bene, al punto che i suoi ricercatori stanno sfruttando queste potenzialità per modellare l'età degli attori in tempo reale.

Un video mostra in azione questo strumento innovativo che potrebbe aiutare a limitare i costi della produzione.

In base a quanto recentemente riportato da gizmondo.com sembra proprio che i ricercatori della Disney siano riusciti a sviluppare uno strumento che invecchia e ringiovanisce le persone, sullo schermo, attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Una scoperta del genere cambierà totalmente il mondo del cinema, con la possibilità di tagliare via i tempi morti in cui gli attori vengono truccati dai professionisti di settore, eliminando una dinamica anche parecchio dispendiosa in fase di produzione.

Effetti visivi di questo tipo stanno ormai diventando la routine di ogni film in sala e il fatto di investire nella loro ricerca potrebbe cambiare le sorti artistiche del mezzo in tantissimi modi differenti. FRAN, questo è il nome del nuovo strumento realizzato dalla Disney, sfrutta l'uso delle reti neurali e del machine learning per invecchiare e svecchiare gli attori, prendendo dalle precedenti sperimentazioni per poi migliorare vertiginosamente.