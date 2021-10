Disney Store Napoli chiude: dal 4 ottobre 23 dipendenti senza lavoro

Addio al Disney Store di Napoli, il negozio della multinazionale californiana, sito nella centralissima Via Toledo, chiude lunedì 4 ottobre: la Disney ha deciso di puntare sulle vendite online e ha previsto la chiusura di tutti gli store europei e nord-americani.

La notizia era nota dallo scorso 21 maggio: i 15 punti vendita Disney presenti in Italia saranno chiusi e lo scorso 27 settembre si sono abbassate per sempre le saracinesche del punto vendita nel centro commerciale Campania di Marcianise. Ora tocca allo store napoletano di Via Toledo, aperto ben 21 anni fa. La chiusura decisa dalla società californiana toglie il posto a 240 persone in Italia, i dipendenti campani a restare senza lavoro sono 36, 23 a Napoli e 13 a Marcianise.

Un intervento da parte della Regione Campania, nella persona del Presidente Vincenzo De Luca, è stato sollecitato dal consigliere regionale Diego Venanzoni, eletto nella lista civica De Luca Presidente. Venanzoni, in un'interrogazione presentata all'assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, Antonio Marchiello, ha scritto "La decisione di chiudere la catena di retail dei Disney store è un duro colpo e per i lavoratori è arrivato del tutto inaspettatamente e peraltro in un momento di forte crisi per le famiglie a causa della pandemia del Coronavirus. Un negozio come quello sito in via Toledo - afferma Venanzoni - che dava lustro alla via dello shopping e rappresentava un'attrattiva per i numerosi turisti che negli ultimi anni hanno scelto Napoli. Si stimano, infatti, circa 600 mila ingressi annui nel periodo prepandemico. Chiedo dunque di individuare una soluzione per le 36 famiglie coinvolte".